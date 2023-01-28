قلق في برشلونة بعد إصابة عثمان ديمبلي أمام جيرونا

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، إصابة لاعبه عثمان ديمبلي في عضلات الفخذ اليسرى خلال مواجهة جيرونا في الليغا، مشيرا إلى أن الجناح الفرنسي سيخضع للمزيد من الفحوص، يوم الأحد.

وقال تشافي عقب الفوز بهدف نظيف سجله بيدرو على ملعب جيرونا: "غدا هناك فحوص ولكن أعتقد لديه (ديمبلي) إصابة".

وأضاف: "خسرنا اللاعب الأكثر تميزا في المواجهات الفردية أمام المنافس.. أمر مؤسف ويقلب خططنا رأسا على عقب".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن ديمبلي اضطر إلى الخروج مبكرا من الملعب بسبب الإصابة حيث توقف عن الركض في الدقيقة 25 عندما كان يحاول اللحاق بأرناو مارتينيز ليمسك بفخذه الأيسر ويشعر بالانزعاج وعدم الراحة ويطلب الخروج من الملعب.