قلق في برشلونة بعد إصابة عثمان ديمبلي أمام جيرونا
أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، إصابة لاعبه عثمان ديمبلي في عضلات الفخذ اليسرى خلال مواجهة جيرونا في الليغا، مشيرا إلى أن الجناح الفرنسي سيخضع للمزيد من الفحوص، يوم الأحد.
وقال تشافي عقب الفوز بهدف نظيف سجله بيدرو على ملعب جيرونا: "غدا هناك فحوص ولكن أعتقد لديه (ديمبلي) إصابة".
وأضاف: "خسرنا اللاعب الأكثر تميزا في المواجهات الفردية أمام المنافس.. أمر مؤسف ويقلب خططنا رأسا على عقب".
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن ديمبلي اضطر إلى الخروج مبكرا من الملعب بسبب الإصابة حيث توقف عن الركض في الدقيقة 25 عندما كان يحاول اللحاق بأرناو مارتينيز ليمسك بفخذه الأيسر ويشعر بالانزعاج وعدم الراحة ويطلب الخروج من الملعب.
وحاول الجناح الفرنسي، الذي دخل التشكيلة الأساسية في الجانب الأيسر من هجوم برشلونة، الصمود في الملعب بعد أن لاحظ الانزعاج لكن انتهى به الأمر بطلب التغيير كإجراء احترازي لمنع زيادة الإصابة.
وقال مصدر من النادي لصحيفة "سبورت" الكتالونية أيضا، إن ديمبلي سيخضع للفحص الدقيق يوم الأحد لمعرفة المدى الدقيق للإصابة.
ويبدو أن الإصابة ليست بسيطة، إذ أشار موقع "ريلفيو" الإسباني إلى أنه يوجد تشاؤم بشأن إصابة ديمبلي ويبدو الأمر خطيرا.
لكن في انتظار معرفة البيان الطبي من نادي برشلونة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يُصاب فيها ديمبلي منذ أن تولى تشافي هيرنانديز مسؤولية تدريب الفريق في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وبعد مشاركة بيدري شرح ديمبلي مشاعره لكل من تشافي ومساعده أوسكار ثم جلس على مقاعد البدلاء ما يشير إلى أن الإصابة قد لا تكون خطيرة.
مع اقتراب موعد مباراة الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد، ستكون من الضروري معرفة الفترة التي سيغيب فيها ديمبلي عن الملاعب، خاصة أن المواجهة ستكون الشهر المقبل. وكان الدولي الفرنسي هو السلاح الرئيس لفريق تشافي الذي قد يفقد لاعبه المهم في الأسابيع المقبلة.