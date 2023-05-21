ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يسقط أمام ريال سوسيداد في ليلة التتويج باللقب

أفسد فريق ريال سوسيداد احتفال برشلونة بلقب الدوري الإسباني بالفوز عليه بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة الـ35 للدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".

ونظم فريق ريال سوسيداد ممرا شرفيا للاعبي برشلونة قبل انطلاق المباراة، بعد تتويجهم بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخهم.

وتقدم سوسيداد مبكرا في الدقيقة الخامسة عن طريق ميكيل ميرينو، وأضاف ألكسندر سورلوث الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 71.

وقلص البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة في الدقيقة 90.