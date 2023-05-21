ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يسقط أمام ريال سوسيداد في ليلة التتويج باللقب
أفسد فريق ريال سوسيداد احتفال برشلونة بلقب الدوري الإسباني بالفوز عليه بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة الـ35 للدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".
ونظم فريق ريال سوسيداد ممرا شرفيا للاعبي برشلونة قبل انطلاق المباراة، بعد تتويجهم بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخهم.
وتقدم سوسيداد مبكرا في الدقيقة الخامسة عن طريق ميكيل ميرينو، وأضاف ألكسندر سورلوث الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 71.
وقلص البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة في الدقيقة 90.
وحقق ريال سوسيداد بهذه النتيجة أول فوز له في كامب نو منذ مايو 1991.
بهذه النتيجة، توقف رصيد برشلونة عند النقطة 85 محتلا المركز الأول، بفارق 14 نقطة أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل، فيما وصل سوسيداد للنقطة 65 محتلا المركز الرابع.
وتوج برشلونة رسميًا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، بعد فوزه برباعية لهدفين أمام إسبانيول في الجولة الماضية.
وهذا اللقب هو السابع والعشرون لبرشلونة في الدوري، ليقلص الفارق مع الريال في قائمة أكثر الفرق المتوجة بالليغا إلى 8 ألقاب، وأصبح هذا اللقب هو الأول لبرشلونة منذ 3 مواسم، كما أنه أول لقب للدوري بعد رحيل ليونيل ميسي عن الفريق.