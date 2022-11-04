هل يفتح رحيل بيكيه الباب لعودة ميسي؟
قالت شبكة "tycsports" الأرجنتينية إن اعتزال جيرارد بيكيه قد يفتح الباب أمام عودة ليونيل ميسي إلى الكامب نو.
وحسب الشبكة فإن رحيل بيكيه عن برشلونة يمكن أن يوفر مبلغا قدره 40 مليون يورو، وإنه يمكن استخدام هذه الأموال في إعادة ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.
وأكدت أن تواجد تشافي هيرنانديز، المدرب الحالي في برشلونة، وصديق ميسي، يمكن أن يكون مفتاحًا للتفاوض المحتمل حول إعادة ميسي.
لكنها اشارت إلى توتر العلاقة بين ميسي وخوان لابورتا، رئيس برشلونة الحالي، الذي أكد أنه إذا أراد ميسي العودة في يوم من الأيام فعليه القيام بذلك مجانا.
وينتهي عقد بيكيه مع برشلونة في يونيو 2024 لكنه قرر الاعتزال قبل نحو عام وصف من موعد نهاية العقد، ولذلك قالت لصحيفة "سبورت" إن قرار بيكيه بالاعتزال فاجأ قادة إدارة برشلونة، وهو ما يعني أن قرار الاعتزال لم يكن متفقا عليه بين الطرفين.
وتدرج بيكيه، الذي يبلغ حاليا 35 عاما، في فئات برشلونة قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد صيف عام 2004، ولعب معارا من النادي الإنجليزي لريال سرقسطة موسم 2006/2007، قبل أن يعود لبرشلونة صيف 2008.
وكان بيكيه أحد عناصر الجيل التاريخي لبرشلونة الذي نال السداسية التاريخية موسم 2008/2009، مع بيب غوارديولا، والخماسية موسم 2014/2015 مع لويس إنريكي.
وحسب موقع "transfermarkt" فإن بيكيه شارك في 615 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة سجل فيها 53 هدفا وصنع 15.
وكان من أبرز الإنجازات له مع الفريق الفوز بـ8 ألقاب في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، و7 في كأس إسبانيا.