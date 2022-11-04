هل يفتح رحيل بيكيه الباب لعودة ميسي؟

وأكدت أن تواجد تشافي هيرنانديز، المدرب الحالي في برشلونة، وصديق ميسي، يمكن أن يكون مفتاحًا للتفاوض المحتمل حول إعادة ميسي.

لكنها اشارت إلى توتر العلاقة بين ميسي وخوان لابورتا، رئيس برشلونة الحالي، الذي أكد أنه إذا أراد ميسي العودة في يوم من الأيام فعليه القيام بذلك مجانا.

وينتهي عقد بيكيه مع برشلونة في يونيو 2024 لكنه قرر الاعتزال قبل نحو عام وصف من موعد نهاية العقد، ولذلك قالت لصحيفة "سبورت" إن قرار بيكيه بالاعتزال فاجأ قادة إدارة برشلونة، وهو ما يعني أن قرار الاعتزال لم يكن متفقا عليه بين الطرفين.