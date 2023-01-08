الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني
تتجه الأنظار إلى الدوري الإسباني لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة في قمة مواجهات الجولة السادسة عشرة.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة في الليغا.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "ميتروبوليتانو" في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.
ترتيب الفريقين
يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا برصيد 27 نقطة بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.
وحقق أتلتيكو مدريد 8 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم، وسجل 23 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.
ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.
وحقق برشلونة 12 فوزًا وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة، وسجل 34 هدفًا واستقبل 6 أهداف وهو صاحب أقوى دفاع في الليغا.
وفاز برشلونة في آخر لقاء ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2 في شهر فبراير الماضي بالدوري.
ولم يفز برشلونة على أتلتيكو مدريد في عقر داره منذ تغلبه بنتيجة 1-0 يوم 1 ديسمبر 2019.
ويتقابل تشافي ضد سيميوني للمرة الثانية بعدما فاز تشافي مع برشلونة بالمواجهة الوحيدة بينهما بنتيجة 4-2، وهي أيضًا المواجهة الوحيدة للمدرب تشافي ضد أتلتيكو مدريد.
وتقابل سيميوني كمدرب ضد برشلونة 32 مرة قبل مواجهة الليلة، ولم يفز سوى 5 مرات فقط بينما تلقى 16 هزيمة وتعادل 11 مرة.
أسلحة أتلتيكو مدريد
يبحث أتلتيكو مدريد عن تحقيق الفوز لتقليص الفارق مع برشلونة المتصدر.
وقال دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن مواجهة برشلونة مهمة ولكن البعض يراها بمثابة النهائي، ولكن فريقه يسعى للفوز شأن أي مباراة بالدوري.
واعترف سيميوني بأن مواطنه ليونيل ميسي لعب دورًا كبيرًا في تفوق برشلونة على أتلتيكو مدريد خلال العديد من اللقاءات السابقة.
ومن المرجح أن يعتمد أتلتيكو مدريد على تشكيلة تضم حارس المرمى يان أوبلاك وأمامه ستيفان سافيتش وخوسيه ماريا خيمينز وفيليبي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جيوفري كوندوجبيا ورودريغو دي باول ويمينًا ناهول مولينا ويسارًا رينيليدو ماندافا، بينما يقود خط الهجوم أنطوان غريزمان وجواو فيليكس وألفارو موراتا.
أوراق برشلونة
يتطلع برشلونة لتحقيق الفوز لتعزيز الصدارة، خاصة بعد تعثر ريال مدريد أمام فياريال وتوقف رصيده عند 38 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن أتلتيكو مدريد منافس قوي وصعب دفاعيًا، خاصة أن أسلوب المدرب سيميوني يعتمد على الأداء الدفاعي المنظم.
وأشار إلى أن برشلونة يسعى لاستغلال الفرص والوصول لمرمى أتلتيكو مدريد من أقصر الطرق.
ويعتمد تشافي على تشكيلة تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه الرباعي أندرياس كريستينسن ورونالد أراوخو وجوليس كوندي وأليخاندرو بالدي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبيدري وفرانكي دي يونغ مع ثلاثي الهجوم عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي وفران توريس.
وقال عبد الستار صبري، لاعب بنفيكا البرتغالي الأسبق، إن المواجهة ستكون صعبة للفريقين، خاصة أن برشلونة يتطلع لتحقيق الفوز لتعزيز الصدارة.
وأكد صبري لـ"إرم نيوز"، أن أتلتيكو مدريد يتطلع أيضًا للفوز وهو ما يزيد صعوبة المواجهة بين الفريقين، موضحًا أن كل فريق يضم كوكبة من المواهب وهو ما يجعل اللقاء قويًا ومفتوحًا لجميع الاحتمالات.