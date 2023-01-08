الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

ترتيب الفريقين

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا برصيد 27 نقطة بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وحقق أتلتيكو مدريد 8 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم، وسجل 23 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

وحقق برشلونة 12 فوزًا وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة، وسجل 34 هدفًا واستقبل 6 أهداف وهو صاحب أقوى دفاع في الليغا.

وفاز برشلونة في آخر لقاء ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2 في شهر فبراير الماضي بالدوري.

ولم يفز برشلونة على أتلتيكو مدريد في عقر داره منذ تغلبه بنتيجة 1-0 يوم 1 ديسمبر 2019.

ويتقابل تشافي ضد سيميوني للمرة الثانية بعدما فاز تشافي مع برشلونة بالمواجهة الوحيدة بينهما بنتيجة 4-2، وهي أيضًا المواجهة الوحيدة للمدرب تشافي ضد أتلتيكو مدريد.

وتقابل سيميوني كمدرب ضد برشلونة 32 مرة قبل مواجهة الليلة، ولم يفز سوى 5 مرات فقط بينما تلقى 16 هزيمة وتعادل 11 مرة.