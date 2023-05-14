هل يمكن أن يخسر ريال مدريد نقاط مباراة خيتافي بسبب خطأ استبدال كامافينغا؟
كشفت تقارير صحفية عن حدوث خطأ تحكيمي فادح خلال المواجهة التي جمعت ريال مدريد وخيتافي، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الليغا، على ملعب الملكي "سانتياغو برنابيو".
وحقق الميرنغي الفوز على خيتافي بهدف نظيف سجله ماركو أسينسيو في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن حكم المباراة مارتينيز مونويرا وقع في خطأ جسيم، حيث أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، الدفع بأودريوزولا بدلا من أسينسيو، في الدقيقة الـ 84 وبالفعل غادر اللاعب الإسباني أرض الملعب.
وأضافت: "لكن في تلك اللحظة، تعرض كامافينغا للإصابة وطلب التبديل، فعاد أسينسيو للملعب، وأصبح التغيير بين أودريوزولا وكامافينغا، بإذن من حكم المباراة".
وأكدت الصحيفة أنه كان يتوجب على الحكم مارتينيز مونويرا منع عودة أسينسيو للملعب، وأن يكمل ريال مدريد المباراة بـ 10 لاعبين، وفقا للمادة الثالثة من قانون اللعبة.
وأوضحت: "من الصعب اعتبار ما حدث بمثابة انحياز فاضح لمصلحة ريال مدريد، وفي الوقت نفسه ما يزال بإمكان خيتافي التقدم باستئناف لدى اللجنة الفنية للحكام".
توضيح صحيفة "ماركا"
على الجانب الآخر، ردت صحيفة "ماركا" على هذا الزعم، قائلة: "ليس صحيحًا أن ريال مدريد قد يخسر المباراة أمام خيتافي 0-3 بسبب القانون المذكور، لأن أسينسيو لم يغادر الملعب من الأساس وكان خلال لحظة التغيير متواجدا بالفعل على أرض الملعب في الوقت الذي خرج فيه كامافينغا من منطقة أخرى في الملعب".
ووفقا لفيديو متداول للواقعة يظهر بالفعل أسينسيو وهو متجه للخروج من الملعب ووجه التحية بالفعل لبديله أودريوزولا، ولكن في نفس اللحظة بدا أن مدربه انتبه للأمر وأمره بعدم الخروج، بل إنه سيستبدل النجم الفرنسي الذي كان يعاني من إصابة في الركبة.
ووصل أسينسيو لهدفه الـ 12 في 47 مباراة خاضها بقميص الفريق في الموسم الحالي بالإضافة إلى صناعة 8 أهداف.
الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 71 في المركز الثاني وبفارق 11 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد خيتافي عند النقطة الـ 34 في المركز الـ 18 المؤدي للهبوط وبفارق الأهداف عن فالنسيا صاحب المركز الـ 17.