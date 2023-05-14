هل يمكن أن يخسر ريال مدريد نقاط مباراة خيتافي بسبب خطأ استبدال كامافينغا؟

كشفت تقارير صحفية عن حدوث خطأ تحكيمي فادح خلال المواجهة التي جمعت ريال مدريد وخيتافي، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الليغا، على ملعب الملكي "سانتياغو برنابيو".

وحقق الميرنغي الفوز على خيتافي بهدف نظيف سجله ماركو أسينسيو في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن حكم المباراة مارتينيز مونويرا وقع في خطأ جسيم، حيث أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، الدفع بأودريوزولا بدلا من أسينسيو، في الدقيقة الـ 84 وبالفعل غادر اللاعب الإسباني أرض الملعب.