واقعة غير مسبوقة.. مهاجم أتلتيكو مدريد يسجل هدفا بعد استبداله (فيديو)

وتم استبدال كوريا، ومشاركة البلجيكي يانيك كاراسكو بدلا منه وبعد ذهابه بالفعل إلى مقاعد البدلاء تدخل حكم الفيديو المساعد ليحتسب الهدف الذي احتفل به كوريا مع زملائه على مقاعد البدلاء.

وألغى الهدف في البداية بداعي التسلل، ومع ذلك، تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابه ليطلق صفارته وينطلق بعدها لاعبو أتلتيكو مدريد نحو مقاعد البدلاء للاحتفال مع أنخيل كوريا.

وأهدر أتلتيكو مديد العديد من الفرص قبل أن ينجح أنخيل كوريا في تسجيل الهدف الأول، لكن خيتافي اقتنص نقطة ثمينة خارج ملعبه بفضل أنيس أونال الذي سجل ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر لمسة يد على ساؤول نيغيز داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83.

ويحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف ريال سوسييداد صاحب المركز الثالث و15 نقطة خلف برشلونة المتصدر، بينما يقبع خيتافي في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.