فلورنتينو بيريز لم يغلق باب ريال مدريد أمام مبابي

كشفت صحيفة "Relevo" أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، ما زال يأمل في التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رغم الصدمة التي أحدثها اللاعب سابقا بتجديد عقده مع ناديه الفرنسي في الوقت الذي كان فيه على أعتاب الانتقال للنادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن "الباب ليس مغلقًا أمام مبابي في ريال مدريد، بل إن فلورنتينو بيريز يريد التوقيع معه في يوم من الأيام".

وأضاف التقرير: "بيريز لم يغلق الباب أبداً أمام التوقيع مع اللاعب، وما زال يطمح من أجل رؤية مبابي بقميص ريال مدريد مستقبلاً".