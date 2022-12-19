فلورنتينو بيريز لم يغلق باب ريال مدريد أمام مبابي
كشفت صحيفة "Relevo" أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، ما زال يأمل في التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رغم الصدمة التي أحدثها اللاعب سابقا بتجديد عقده مع ناديه الفرنسي في الوقت الذي كان فيه على أعتاب الانتقال للنادي الملكي.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن "الباب ليس مغلقًا أمام مبابي في ريال مدريد، بل إن فلورنتينو بيريز يريد التوقيع معه في يوم من الأيام".
وأضاف التقرير: "بيريز لم يغلق الباب أبداً أمام التوقيع مع اللاعب، وما زال يطمح من أجل رؤية مبابي بقميص ريال مدريد مستقبلاً".
وكان مبابي رفض الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2022 بصفقة انتقال حر، وجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، بعدما كان على أبواب "سانتياغو برنابيو".
وحصد كيليان مبابي جائزة هداف بطولة كأس العالم 2022، أمس الأحد على ملعب لوسيل.
وسجل مبابي 8 أهداف في بطولة كأس العالم، وهو أعلى رقم في نسخة واحدة من المونديال، منذ الظاهرة رونالدو في نسخة 2002.
وتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في وصافة ترتيب الهدافين برصيد سبعة أهداف بعدما سجل هدفين في لقاء النهائي، فيما حل الفرنسي أولفييه جيرو وجوليان ألفاريز في المركز الثالث بعدما سجلا 4 أهداف.
وتوج منتخب الأرجنتين بلقب البطولة، بعد الفوز على "الديوك" بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).
وأحرز ميسي (ثنائية) وآنخيل دي ماريا أهداف راقصي التانغو، بينما سجل مبابي ثلاثية فرنسا.
وحصل منتخب الأرجنتين على اللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1978 و1986.