تقرير: مودريتش رفض عرضا مغريا من نادي النصر وسيعتزل في ريال مدريد
لم يفكر لوكا مودريتش، قائد كرواتيا ولاعب وسط ريال مدريد، كثيرا ليرفض العرض المغري الذي تلقاه من النصر السعودي، مؤكدا رغبته في إنهاء مسيرته في النادي الملكي وسينتظر تجديد عقده، وفقا لما ذكرته صحيفة "24sata" في تقرير لها، يوم الثلاثاء.
وأوضحت الصحيفة، أن رغبة لوكا مودريتش كانت واضحة، إذ يلعب لأكبر ناد في العالم ويريد إنهاء مسيرته هناك رغم أن عقده الحالي مع ريال مدريد ملزم له حتى الصيف المقبل فقط لكنه يأمل تمديده رغم عدم وجود مؤشرات لذلك حتى الآن.
ويبلغ مورديتش من العمر 37 عامًا، وقد أظهر أنه لا يزال بإمكانه اللعب على أعلى المستويات، لكن لا بد من الاعتراف بأن كأس العالم 2022 في قطر قد أثرت عليه فعاد للنادي متعبًا ومرهقًا ما أثر على أدائه، لكن لا أحد يشك في مستواه.
وأوضح تقرير الصحيفة، التي تتخذ من العاصمة الكرواتية زغرب مقرا لها، إن ريال مدريد ليس لديه بديل لمودريتش، لكن يبدو أنهم مازالوا يعيدون النظر فيما إذا كانوا سيمددون العقد معه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "عكاظ" السعودية أن النصر يرغب في ضم مودريتش إلى زميله السابق كريستيانو رونالدو خاصة أن النادي لا يمثل أي مشكلة "للعالمي" بعد تعاقده مع المهاجم البرتغالي مقابل أكثر من 200 مليون يورو سنويًا.
واحتشدت جماهير النصر في المدرجات لتشاهد الظهور الأول لرونالدو بقميص فريقها منذ انضمامه في صفقة ضخمة قدرتها وسائل إعلام بأكثر من 200 مليون يورو (216.28 مليون دولار) الشهر الحالي.
وأوضحت الصحيفة الكرواتية أن مودريتش لن يحصل على هذا الرقم المجنون مثل النجم البرتغالي، لكنه تلقى عرضا لمدة عامين ونصف براتب قدره 40 مليون يورو سنويًا.
ولم يفكر مودريتش كثيرًا، بغض النظر عن المبلغ الذي سيجعله اللاعب الكرواتي الأعلى أجراً في التاريخ وأحد الرياضيين الكرواتيين الأعلى أجراً إلى جانب بويان بوغدانوفيتش نجم ديترويت بيستونز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، حيث رفض لوكا ملايين النصر.
على عكس رونالدو، يريد مودريتش إنهاء مسيرته بشكل رائع في أكبر ناد في العالم، حيث يرغب في تمديد عقده لسنة أخرى، ويأمل أن يحدث ذلك في الأشهر المقبلة.
واختتمت الصحيفة تقريرها، قائلة: "إنهم يحترمونه في ريال مدريد ولا يمكن الاستغناء عنه في الفريق، إنه ليس لاعبًا فحسب بل قائد أيضًا. وأكد عدة مرات أنه إذا لم يعد قادرًا على اللعب في المستوى الأعلى فسيعتزل".