تقرير: مودريتش رفض عرضا مغريا من نادي النصر وسيعتزل في ريال مدريد

ويبلغ مورديتش من العمر 37 عامًا، وقد أظهر أنه لا يزال بإمكانه اللعب على أعلى المستويات، لكن لا بد من الاعتراف بأن كأس العالم 2022 في قطر قد أثرت عليه فعاد للنادي متعبًا ومرهقًا ما أثر على أدائه، لكن لا أحد يشك في مستواه.

وأوضح تقرير الصحيفة، التي تتخذ من العاصمة الكرواتية زغرب مقرا لها، إن ريال مدريد ليس لديه بديل لمودريتش، لكن يبدو أنهم مازالوا يعيدون النظر فيما إذا كانوا سيمددون العقد معه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "عكاظ" السعودية أن النصر يرغب في ضم مودريتش إلى زميله السابق كريستيانو رونالدو خاصة أن النادي لا يمثل أي مشكلة "للعالمي" بعد تعاقده مع المهاجم البرتغالي مقابل أكثر من 200 مليون يورو سنويًا.

واحتشدت جماهير النصر في المدرجات لتشاهد الظهور الأول لرونالدو بقميص فريقها منذ انضمامه في صفقة ضخمة قدرتها وسائل إعلام بأكثر من 200 مليون يورو (216.28 مليون دولار) الشهر الحالي.