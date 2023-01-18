"ذا أتلتيك": قصة مبابي وريال مدريد لم تنته.. هناك محادثات سرية بين النادي واللاعب

عادت قضية الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وريال مدريد الإسباني للأضواء مجددًا، إذ أفردت صحيفة "ذا أتلتيك" صفحاتها للحديث عن كواليس جديدة تدور بين مسؤولي النادي الملكي من جانب، واللاعب الفرنسي وعائلته من جانب آخر.

وقالت الصحيفة الشهيرة في تقريرها، الأربعاء: "لم ينس ريال مدريد كيليان مبابي، وبالتأكيد لم ينس مبابي ريال مدريد".

وأضاف: "من بعيد قد تبدو الأشياء مختلفة تمامًا، ولا يتحدث مسؤولو مدريد عن احتمال التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا - علنًا وسرًّا - لأنهم لا يريدون أن يكون هذا الموضوع بارزًا في وسائل الإعلام، بعد ما حدث الصيف الماضي، لكنهم أبقوا قنوات اتصال أكثر سرية مع اللاعب وعائلته، ومنذ كأس العالم 2022، كانت هناك حركة بشأن هذا الأمر".