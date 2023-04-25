ترتيب الدوري الإسباني: جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية

اكتسح فريق جيرونا نظيره ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، خلال الجولة 31 من عمر الدوري الإسباني.

وتقدم جيرونا الهدف الأول في المباراة عن طريق فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 25 سجل جيرونا الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب فالنتين كاستيلانوس بعد أن استغل خطأ ميلتاو وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء.

وقلص فينيسيوس جونيور النتيجة وأحرز الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، من رأسية من داخل منطقة الجزاء.

ليعود فالنتين كاستيلانوس ويسجل الهدف الثالث له ولفريقه جيرونا في مرمى ريال مدريد، في الدقيقة 46 من عمر المباراة، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.