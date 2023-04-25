ترتيب الدوري الإسباني: جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية
اكتسح فريق جيرونا نظيره ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، خلال الجولة 31 من عمر الدوري الإسباني.
وتقدم جيرونا الهدف الأول في المباراة عن طريق فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 13.
وفي الدقيقة 25 سجل جيرونا الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب فالنتين كاستيلانوس بعد أن استغل خطأ ميلتاو وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء.
وقلص فينيسيوس جونيور النتيجة وأحرز الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، من رأسية من داخل منطقة الجزاء.
ليعود فالنتين كاستيلانوس ويسجل الهدف الثالث له ولفريقه جيرونا في مرمى ريال مدريد، في الدقيقة 46 من عمر المباراة، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
واستمر كاستيلانوس في التألق وسجل الرابع له ولفريقه من كرة عرضية من جهة اليمين من يان كويتو ارتطمت بدفاعات مدريد ووصلت إلى فالنتين كاستيلانوس المتمركز على حدود منطقة العمليات فقابلها برأسية سكنت يسار المرمى.
وقلص ريال مدريد الفارق من جديد في الدقيقة 86، بعدما سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني لريال مدريد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد جيرونا إلى النقطة 41 محتلا المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 65 محتلا المركز الثاني، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر إضافة إلى مباراة زائدة.
وشهد تشكيل ريال مدريد في اللقاء العديد من الغيابات على رأسها، تيبو كوروتوا حارس مرمى الفريق، مع غياب كريم بنزيما للإصابة.