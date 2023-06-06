"لا يمكنني الرحيل الآن".. الكشف عن تفاصيل حديث ناتشو مع فلورنتنيو بيريز لتجديد عقده

كشفت منصة "ريليفو" الإسبانية عن تفاصيل اللقاء الذي جمع ناتشو، نجم ريال مدريد، مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز من أجل إقناعه بتجديد عقده.

وينتهي عقد ناتشو مع ريال مدريد بنهاية الشهر الحالي، ويستطيع التوقيع مجانًا لأي فريق.

وأفادت تقارير سابقة بأن اللاعب كان اتفق مع إنتر ميلان على الانضمام لصفوف الفريق الإيطالي في الميركاتو المقبل.