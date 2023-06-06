"لا يمكنني الرحيل الآن".. الكشف عن تفاصيل حديث ناتشو مع فلورنتنيو بيريز لتجديد عقده
كشفت منصة "ريليفو" الإسبانية عن تفاصيل اللقاء الذي جمع ناتشو، نجم ريال مدريد، مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز من أجل إقناعه بتجديد عقده.
وينتهي عقد ناتشو مع ريال مدريد بنهاية الشهر الحالي، ويستطيع التوقيع مجانًا لأي فريق.
وأفادت تقارير سابقة بأن اللاعب كان اتفق مع إنتر ميلان على الانضمام لصفوف الفريق الإيطالي في الميركاتو المقبل.
وأوضح الموقع أن اللاعب اجتمع مع بيريز بعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، إذ كانت كلمات رئيس النادي حاسمة في استمرار اللاعب للموسم المقبل.
وأشار التقرير إلى أن اللاعب ردَّ على بيريز بأنه "لا يمكنه الرحيل الآن عن ريال مدريد".
بينما أشارت صحيفة "ماركا" إلى أن ناتشو قرَّر البقاء في ريال مدريد لمدة عام آخر.
وأوضح التقرير أن المدافع الإسباني سيصبح القائد الأول للفريق الملكي خلال الموسم الجديد 2023/2024، وذلك بعد رحيل كريم بنزيما عن "الميرنغي، والذي يقترب من ارتداء قميص نادي الاتحاد السعودي.
يذكر أن ناتشو تم تصعيده للفريق الأول للريال في 2012، وخاض مع الفريق 319 مباراة في جميع المسابقات، سجل فيها 16 هدفًا.
وحقق ناتشو مع ريال مدريد عدة إنجازات أبرزها الدوري الإسباني 3 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس ملك إسبانيا لمرتين.