جيرارد بيكيه يودع جماهير برشلونة بالدموع (فيديو)

وأعلن بيكيه، يوم الخميس الماضي، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، على أن يخوض مباراته الأخيرة في مسيرته، السبت، ضد ألميريا، على ملعب كامب نو، في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

ودفع تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بجيرارد بيكيه في التشكيلة الأساسية للبلوغرانا كنوع من التكريم له.

كما تنازل سيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة، عن شارة القيادة لزميله ضمن خطة التكريم.

وظهرت لافتات في ملعب كامب نو تحمل كلمة "Sempr3"، وهو تلاعب بالكلمة الأصلية "Sempre" التي تعني دائما، بدمج رقم قميص بيكيه معها.

ومع بدايات المباراة، حصل بيكيه على تحية كبيرة من جماهير برشلونة في الملعب، كما تطلق الجماهير صيحات تهليل مع كل لمسة له للكرة.

يذكر أن بيكيه (35 عامًا) توج مع "البلوغرانا" بـ30 لقبًا، يأتي على رأسها الدوري الإسباني 8 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.