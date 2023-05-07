محاولات للاشتباك مع فينيسيوس في ممر غرف خلع الملابس (فيديو)
شهدت نهاية الشوط الأول بين ريال مدريد وأوساسونا، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، بنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب "لا كارتوخا"، مشادة واحتكاكا بالأيدي بين البرازيلي فينيسيوس جونيور ولاعبي أوساسونا.
وسجل رودريغو هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة الثانية.
ومع قرب انتهاء الشوط الأول حدثت انفعالات ومشادات بين البرازيلي فينيسيوس جونيور ولاعبي أوساسونا، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين لتهدئة الأجواء.
ولكن مع نهاية الشوط الأول، التقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة اشتباكا بالأيدي بين فينيسيوس وبدلاء أوساسونا، حيث بدا أن الأمر تطور حتى غرف خلع الملابس، قبل أن يحاول لاعبو الفريقين تهدئة الأجواء.
وكان ريال مدريد قد أطاح ببرشلونة من الدور نصف النهائي، بينما أقصى أوساسونا أتلتيك بيلباو من نفس الدور للمسابقة.
ويسعى ريال مدريد للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه، في حين لم يسبق لأوساسونا التتويج باللقب من قبل.
وبرشلونة هو البطل التاريخي لكأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا مقابل 23 لقبا لأتلتيك بلباو.
وآخر لقب لريال مدريد في كأس ملك إسبانيا كان موسم 2013/2014 بالفوز في النهائي 2/1 على برشلونة خلال الفترة الأولى لكارلو أنشيلوتي مع الميرنغي.