محاولات للاشتباك مع فينيسيوس في ممر غرف خلع الملابس (فيديو)

شهدت نهاية الشوط الأول بين ريال مدريد وأوساسونا، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، بنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب "لا كارتوخا"، مشادة واحتكاكا بالأيدي بين البرازيلي فينيسيوس جونيور ولاعبي أوساسونا.

وسجل رودريغو هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة الثانية.

ومع قرب انتهاء الشوط الأول حدثت انفعالات ومشادات بين البرازيلي فينيسيوس جونيور ولاعبي أوساسونا، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين لتهدئة الأجواء.

ولكن مع نهاية الشوط الأول، التقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة اشتباكا بالأيدي بين فينيسيوس وبدلاء أوساسونا، حيث بدا أن الأمر تطور حتى غرف خلع الملابس، قبل أن يحاول لاعبو الفريقين تهدئة الأجواء.