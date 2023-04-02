ريال مدريد يخوض معركة ليس لها نهاية مع الـVAR
تحت عنوان "معركة ريال مدريد ضد نظام حكم الفيديو المساعد الحالي ليس لها نهاية، نشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا لها، اليوم الأحد، يلقي الضوء على رغبة النادي في عدم الاستسلام بشأن هذه القضية رغبة في تغيير الأمر قريبًا.
وكان ريال مدريد، شنَّ حملة أخيرًا عبر قناته الرسمية على الحكام، منتقدًا القرارات المعاكسة التي يتعرض لها النادي، خاصة بعد الشعور بالضرر من قرارات التحكيم في مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة.
وقالت الصحيفة، إن "النادي لن يستسلم حتى يحدث التغيير الذي يبحثون عنه، بالنسبة لهم لن يتوقفوا عن جهودهم لإثبات فشل النظام الحالي، إذ إن قادة ريال مدريد لن يقللوا من خوفهم، كما إنهم لا يؤمنون بالأشخاص المسؤولين عن إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد في إسبانيا".
وتابع التقرير: "الشيء الوحيد الذي يبدو من المحتمل أنه سيتغير في المستقبل القريب هو إدخال تقنية التسلل شبه التلقائي، ولكن لم يتم التفكير في أي تغيير بالأشخاص المسؤولين عن التحكيم حتى الآن".
وأشارت الصحيفة: "منذ الخميس الماضي، ركز النادي عبر قناته الرسمية هجومه على إغليسياس فيلانويفا، وهو حكم آخر يعتبره النادي أحد أولئك الذين أضروا بشكل واضح بمصالحهم".
وإغليسياس فيلانويفا هو أحد الحكام الذين جاءت اسماؤهم ضمن ما يعرف بفضيحة برشلونة ونيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق، والمتهم بتلقي أموال من البارسا مقابل منحهم تقارير عن الحكام الذين يديرون مباريات الفريق.
واختتمت "ماركا"، تقريرها، موضحة: "بدأت المعركة للتو، ولا يخطط ريال مدريد لخفض أسلحته أو التخلي عن احتجاجاته طالما أن نظام الـVAR أو بالأحرى الأشخاص المسؤولين عن التقنية، ما زالوا في مناصبهم".
وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، رد على انتقادات ريال مدريد، في تصريحات صحفية، قائلا: "يبدو الأمر سيئًا جدًا ومبالغًا فيه بالنسبة لي، إنه يضر بسمعة المنافسة، يمكن أن تتدخل لوائح الاتحاد الإسباني".
وأضاف: "الانتقادات المستمرة ضد الحكام يجب أن يتم مواجهتها ببعض المخالفات".
ويستعد ريال مدريد، لمواجهة بلد الوليد في المباراة التي ستُقام، اليوم الأحد، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.
ويحتل حاليا ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، فيما يأتي بلد الوليد بالمركز الـ15 برصيد 28 نقطة.