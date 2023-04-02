ريال مدريد يخوض معركة ليس لها نهاية مع الـVAR

وقالت الصحيفة، إن "النادي لن يستسلم حتى يحدث التغيير الذي يبحثون عنه، بالنسبة لهم لن يتوقفوا عن جهودهم لإثبات فشل النظام الحالي، إذ إن قادة ريال مدريد لن يقللوا من خوفهم، كما إنهم لا يؤمنون بالأشخاص المسؤولين عن إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد في إسبانيا".

وتابع التقرير: "الشيء الوحيد الذي يبدو من المحتمل أنه سيتغير في المستقبل القريب هو إدخال تقنية التسلل شبه التلقائي، ولكن لم يتم التفكير في أي تغيير بالأشخاص المسؤولين عن التحكيم حتى الآن".

وأشارت الصحيفة: "منذ الخميس الماضي، ركز النادي عبر قناته الرسمية هجومه على إغليسياس فيلانويفا، وهو حكم آخر يعتبره النادي أحد أولئك الذين أضروا بشكل واضح بمصالحهم".

وإغليسياس فيلانويفا هو أحد الحكام الذين جاءت اسماؤهم ضمن ما يعرف بفضيحة برشلونة ونيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق، والمتهم بتلقي أموال من البارسا مقابل منحهم تقارير عن الحكام الذين يديرون مباريات الفريق.