من هي المطربة روزاليا التي سيظهر شعارها على قميص برشلونة في الكلاسيكو؟ (صور)
أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة سيرتدي قمصانا عليها شعار المطربة الإسبانية روزاليا خلال الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 19 مارس/آذار الحالي، ضمن مباريات الدوري الإسباني "الليغا".
كما يستعد برشلونة لاستضافة ريال مدريد في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه بهدف نظيف في مباراة الذهاب في "سانتياغو برنابيو" واقترابه من بلوغ المباراة النهائية.
وسيظهر شعار روزاليا على الجزء الأمامي من قميص برشلونة في كلاسيكو الليغا كجزء من اتفاقية النادي المستمرة مع شركة صناعة الموسيقى العالمية "سبوتيفاي".
وتخلت "سبوتيفاي" عن مكانها على القميص خلال الكلاسيكو الأول لهذا الموسم، مما سمح بعرض شعار "البومة" للمطرب دريك على القمصان.
وظهر شعار المغني الكندي ليكون أول فنان يحقق 50 مليار أغنية من أغانيه على منصة "سبوتيفاي".
وقال برشلونة إن هذا جاء كجزء من اتفاق مع خدمة البث المباشر لتقديم "تجارب مبتكرة لمشجعي كرة القدم، وكذلك المساعدة في الوصول إلى جماهير جديدة من خلال الموسيقى".
وأكد عملاق الدوري الإسباني أنه تم تحديد موعد ظهور شعارات فنانين آخرين مع تقدم الموسم، حيث ذكرت محطة "راديو كتالونيا" أن روزاليا ستكون ثاني فنان يتم تمييزه.
من هي روزاليا؟
نشأت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا في برشلونة وتعتبر أحد أشهر المطربين في إسبانيا.
وفازت روزاليا بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزتا غرامي وثماني جوائز لاتينية، في حين تم اختيارها مرتين كأكثر امرأة مؤثرة في إسبانيا من قبل مجلة "فوربس" الشهيرة.
وولدت روزاليا فيلا توبيلا - المعروفة باسم روزاليا في برشلونة في 25 سبتمبر/أيلول 1992، وهي مطربة ومؤلفة أغانٍ إسبانية اشتهرت بإعادة تعريف أصوات الفلامنكو، وهو أسلوب فني إسباني تقليدي قائم على الموسيقى الشعبية، وغالبًا ما يمزجها مع موسيقى الهيب- هوب.
وبعد صناعة اسمها في كتالونيا، لاقت نجاحًا كبيرًا مع أغنيتها المنفردة "Malamente" في عام 2018، كما تعاونت أيضًا مع مغني الراب الكولومبي جيه بالفين في أغنية Con Altura، التي تم إصدارها في مارس 2019 ووصلت إلى مليار مشاهدة على يوتيوب بحلول شهر أكتوبر.
وفازت روزاليا بـ13 جائزة لاتينية غرامي، بما في ذلك جوائز غرامي لعامي 2019 و2022 لأفضل موسيقى الروك اللاتينية، مما يجعلها أول امرأة تفوز بألبوم العام مرتين.
وفي عام 2019، أصبحت أيضًا أول مرشحة جديدة لأفضل فنانة يتم تكريمها لألبوم باللغة الإسبانية، ظهرت أيضًا في الفيلم الإسباني المرشح لجائزة الأوسكار لعام 2019 (Pain and Glory)، بطولة أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز.
وبدأت شراكة برشلونة وسبوتيفاي رسميًا في يونيو/حزيران، مع رعاية خدمة البث المباشر لقمصان النادي للمواسم الأربعة المقبلة، وكذلك على مجموعات قمصان الأكاديميات المحترفة للنادي.
وتمت إعادة تسمية ملعب النادي الذي يتسع لـ99354 مقعدًا أيضًا باسم "سبوتيفاي كامب نو" كجزء من الصفقة، مما أعطى النادي الذي يعاني من ضائقة مالية دفعة كبيرة.
على الرغم من الصعوبات المالية التي يواجهها برشلونة ، إلا أن الفريق الكتالوني يتقدم حاليًا بتسع نقاط على غريمه اللدود ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني.
والفوز في الكلاسيكو يوم 19 مارس سيمثل خطوة كبيرة نحو فوز فريق تشافي باللقب للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.