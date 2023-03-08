من هي المطربة روزاليا التي سيظهر شعارها على قميص برشلونة في الكلاسيكو؟ (صور)

من هي روزاليا؟

نشأت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا في برشلونة وتعتبر أحد أشهر المطربين في إسبانيا.

وفازت روزاليا بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزتا غرامي وثماني جوائز لاتينية، في حين تم اختيارها مرتين كأكثر امرأة مؤثرة في إسبانيا من قبل مجلة "فوربس" الشهيرة.

وولدت روزاليا فيلا توبيلا - المعروفة باسم روزاليا في برشلونة في 25 سبتمبر/أيلول 1992، وهي مطربة ومؤلفة أغانٍ إسبانية اشتهرت بإعادة تعريف أصوات الفلامنكو، وهو أسلوب فني إسباني تقليدي قائم على الموسيقى الشعبية، وغالبًا ما يمزجها مع موسيقى الهيب- هوب.

وبعد صناعة اسمها في كتالونيا، لاقت نجاحًا كبيرًا مع أغنيتها المنفردة "Malamente" في عام 2018، كما تعاونت أيضًا مع مغني الراب الكولومبي جيه بالفين في أغنية Con Altura، التي تم إصدارها في مارس 2019 ووصلت إلى مليار مشاهدة على يوتيوب بحلول شهر أكتوبر.

وفازت روزاليا بـ13 جائزة لاتينية غرامي، بما في ذلك جوائز غرامي لعامي 2019 و2022 لأفضل موسيقى الروك اللاتينية، مما يجعلها أول امرأة تفوز بألبوم العام مرتين.