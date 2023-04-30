ماركا: ريال مدريد لا يفكر في عودة زيدان لخلافة أنشيلوتي
كشف خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا"، حقيقة الأنباء التي تم تداولها الفترة الماضية عن قرب عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة ريال مدريد خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تربطه العديد من التقارير برحيله لقيادة المنتخب البرازيلي.
وقال دياز في تقرير نشره بالصحيفة، اليوم الأحد، إنه على الرغم من تواجد زيدان متاحا ولا يدرب فريقا آخر في الوقت الحالي، فإن ريال مدريد لم يفكر في التواصل معه.
وأضاف التقرير: "كما أنه لم يفكر ريال مدريد بعودة زيدان لسبب بسيط هو الثقة تجاه أنشيلوتي وعمله، ولم يكن هناك أي تحرك نحو المدرب الفرنسي، ولم يقترب زيدان أكثر من استعادة العلاقة التي كانت مقطوعة منذ 16 شهرًا مع إدارة فلورنتينو بيريز".
وأشار التقرير: "العلاقة بين فلورنتينو بيريز وأنشيلوتي رائعة وكل ما يُخطط له للموسم المقبل سيكون تحت إشراف المدرب الإيطالي، أنشيلوتي سعيد في مدريد ويرغب في الاستمرار رغم مغازلة منتخب البرازيل له".
وكان موقع "Foot Mercato" الإيطالي قد أشار مؤخرا إلى إن إدارة ريال مدريد أجرت بالفعل اتصالات مع زيدان بشأن إمكانية العودة قبل الموسم المقبل في حال رحيل أنشيلوتي.
زيدان البالغ من العمر 50 عاما قاد ريال مدريد كمدرب لفترتين منفصلتين، حيث قاد النادي إلى تحقيق ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في فترته الأولى، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى، وفاز بلقب الدوري الإسباني في فترته الثانية.
إجمالاً، قاد زيدان ريال مدريد إلى ما يصل لـ11 لقباً في فترتين، قبل أن يبتعد في عام 2021.
منذ ذلك الحين رفض زيدان تولي تدريب أي فريق، وكان ينتظر عرضًا لقيادة منتخب فرنسا، لكن مع تجديد ديدييه ديشان لعقده لم يعد هذا خيارًا.
كما تم ربط زيدان بعروض من يوفنتوس وباريس سان جيرمان كوجهات محتملة للمدرب الفرنسي.