ماركا: ريال مدريد لا يفكر في عودة زيدان لخلافة أنشيلوتي

كشف خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا"، حقيقة الأنباء التي تم تداولها الفترة الماضية عن قرب عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة ريال مدريد خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تربطه العديد من التقارير برحيله لقيادة المنتخب البرازيلي.

وقال دياز في تقرير نشره بالصحيفة، اليوم الأحد، إنه على الرغم من تواجد زيدان متاحا ولا يدرب فريقا آخر في الوقت الحالي، فإن ريال مدريد لم يفكر في التواصل معه.

وأضاف التقرير: "كما أنه لم يفكر ريال مدريد بعودة زيدان لسبب بسيط هو الثقة تجاه أنشيلوتي وعمله، ولم يكن هناك أي تحرك نحو المدرب الفرنسي، ولم يقترب زيدان أكثر من استعادة العلاقة التي كانت مقطوعة منذ 16 شهرًا مع إدارة فلورنتينو بيريز".