سبورت: أسينسيو أحد خيارات برشلونة لضمه في الميركاتو الصيفي

كشفت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، دخل على رادار نادي برشلونة للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي بالمجان، في ظل تعثر مفاوضات التجديد مع "الميرنغي".

وينتهي تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن قدم له الريال عرضًا للتجديد بنفس قيمة عقده الحالي، لكنه يرفض الراتب، كما يرغب في ضمان المشاركة الأساسية.

وأصبح أسينسيو لاعبًا حرًا بحسب قوانين "فيفا" منذ بداية شهر يناير الحالي، حيث يمكنه التفاوض مع أي نادٍ يريده دون الرجوع لناديه ريال مدريد، نظرًا لانتهاء عقده بنهاية الموسم.