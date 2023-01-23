سبورت: أسينسيو أحد خيارات برشلونة لضمه في الميركاتو الصيفي
كشفت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، دخل على رادار نادي برشلونة للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي بالمجان، في ظل تعثر مفاوضات التجديد مع "الميرنغي".
وينتهي تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن قدم له الريال عرضًا للتجديد بنفس قيمة عقده الحالي، لكنه يرفض الراتب، كما يرغب في ضمان المشاركة الأساسية.
وأصبح أسينسيو لاعبًا حرًا بحسب قوانين "فيفا" منذ بداية شهر يناير الحالي، حيث يمكنه التفاوض مع أي نادٍ يريده دون الرجوع لناديه ريال مدريد، نظرًا لانتهاء عقده بنهاية الموسم.
ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن "برشلونة يرى أن خيار أسينسيو مناسب جدًا لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل، إذ إن الصفقة تتناسب مع السياسة التي تتبعها الإدارة بالتعاقد مع اللاعبين بالمجان بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي".
وأوضحت أن "أسينسيو قام بتغيير وكيل أعماله قبل بضعة أشهر، وتعاقد مع خورخي مينديز الذي تربطه علاقة قوية مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة".
وأشار التقرير إلى أن إدارة برشلونة تواصلت بالفعل مع خورخي مينديز لمناقشة مستقبل أسينسيو، لكن اللاعب ما زال لم يحسم قراره النهائي حتى الآن، فهو يدرس حالياً جميع الخيارات المتاحة أمامه.
ولا يعد أسينسيو من اللاعبين الأساسيين في تشكيل ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، ولكنه من اللاعبين القادرين على خلق المنافسة ومساعدة الفريق على التتويج بالألقاب.
وشارك أسينسيو في 21 مباراة بجميع المسابقات رفقة ريال مدريد هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 أخرى.