ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط في فخ الخسارة أمام فياريال

سقط فريق ريال مدريد في فخ الخسارة أمام نظيره فياريال، بنتيجة (1-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ16 للدوري الإسباني، على ملعب "لاسيراميكا".

وتقدم فريق فياريال عن طريق يريمي بينو في الدقيقة 47، وتعادل كريم بنزيما في الدقيقة 59 عن طريق ركلة جزاء.

ولكن فياريال عاد بقوة ليتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق ركلة جزاء سجلها جيرارد مورينو.

وفشل ريال مدريد في تحقيق أي فوز ضد فياريال على ملعب لاسراميكا في المباريات الـ 6 الأخيرة (5 تعادلات وهزيمة).

وباتت هذه هي أول مباراة رسمية في تاريخ ريال مدريد بدون مشاركة أي لاعب إسباني في التشكيلة الأساسية بالدوري الإسباني.