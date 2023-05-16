سبب عدم حضور بيكيه احتفالات برشلونة بلقب الدوري

أثار غياب مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، الذي اعتزل منتصف الموسم اللعب، عن احتفالات الفريق بلقب الدوري الإسباني الجدل والتساؤلات، على الرغم من تأكيد مدرب الفريق تشافي هيرنانديز قبل الديربي أمام إسبانيول بتوجيه دعوة له.

وكان بيكيه لاعبا في الفريق حتى 6 نوفمبر الماضي، عندما قرر الاعتزال رسميا بمباراة الفريق أمام ألميريا على ملعب "كامب نو".

وتوج برشلونة بلقب الليغا رقم 27 في تاريخه، بعد الفوز على إسبانيول، بأربعة أهداف مقابل هدفين، يوم الأحد، ليبتعد بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.