سبب عدم حضور بيكيه احتفالات برشلونة بلقب الدوري
أثار غياب مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، الذي اعتزل منتصف الموسم اللعب، عن احتفالات الفريق بلقب الدوري الإسباني الجدل والتساؤلات، على الرغم من تأكيد مدرب الفريق تشافي هيرنانديز قبل الديربي أمام إسبانيول بتوجيه دعوة له.
وكان بيكيه لاعبا في الفريق حتى 6 نوفمبر الماضي، عندما قرر الاعتزال رسميا بمباراة الفريق أمام ألميريا على ملعب "كامب نو".
وتوج برشلونة بلقب الليغا رقم 27 في تاريخه، بعد الفوز على إسبانيول، بأربعة أهداف مقابل هدفين، يوم الأحد، ليبتعد بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.
ووفقا لما ذكره "راديو كتالونيا"، اليوم الثلاثاء، فقد قام تشافي وسيرجيو بوسكيتس بتوجيه الدعوة إلى بيكيه ليشارك في الاحتفالات لكنه رفض العرض".
وطاف برشلونة شوارع المدينة، يوم الإثنين، للاحتفال بلقب الدوري مع جماهيره، وسط غياب لبيكيه.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بيكيه يركز بشكل كامل على "دوري الملوك السباعي لكرة القدم"، في الوقت الحالي، ليغيب عن الاحتفال بالدوري التاسع له مع البارسا.
يذكر أن بيكيه فاز بكل الجوائز التي يمكن للاعب كرة أن يظفر بها سواء مع النادي أو مع منتخب بلاده.
ولقب الليغا هذا الموسم هو اللقب التاسع لقائد البارسا السابق، ويتفوق عليه كل من باكو خينتو (12 لقبا)، وبيدرو (10 ألقاب)، وليونيل ميسي (10 ألقاب).