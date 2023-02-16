رد فعل ريال مدريد تجاه فضيحة رشاوى الحكام

وأكدت "ماركا" أن ريال مدريد يرى أنه لا علاقة له بهذه الفوضى، على الرغم من احتمال تأثره ببعض قرارات التحكيم.

ومع عدم وجود أدلة أكثر من تلك التي قدمها "كادينا" سير و"إلموندو"، فإن ريال مدريد لن يتحدث عن فساد التحكيم احتراما للحكام الذين يدخلون الملعب كل أسبوع.

كما لن يدلي ريال مدريد بتصريحات علنية احتراما لبرشلونة أيضا، الذي تربطه به علاقة جيدة والذي يرتبط به بأهداف مختلفة، مثل دوري السوبر الأوروبي.

وأشارت "ماركا" إلى أن ريال مدريد يدرك أن الأمور ستبقى كما هي وأن العدالة العادية والرياضية لن تذهب إلى أبعد من ذلك.