رد فعل ريال مدريد تجاه فضيحة رشاوى الحكام
كشفت صحيفة "ماركا" عن موقف ريال مدريد من الاتهامات التي تلاحق برشلونة بشأن دفع رشاوى للحكام بعد اتهامه بدفع مبالغ ضخمة لنائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.
وبحسب الصحيفة فإن ريال مدريد قرر أن يكون "صامتا" ويرى أن هذا الأمر هو المنطقي عندما يتعلق الأمر بالعدالة.
ويرى ريال مدريد أنه ليس الفريق الوحيد المتضرر في القضية، على الرغم من أن مشجعي الفريق يعتقدون أن الفريق كان لسنوات الخاسر الأكبر في هذه المعركة.
وأكدت "ماركا" أن ريال مدريد يرى أنه لا علاقة له بهذه الفوضى، على الرغم من احتمال تأثره ببعض قرارات التحكيم.
ومع عدم وجود أدلة أكثر من تلك التي قدمها "كادينا" سير و"إلموندو"، فإن ريال مدريد لن يتحدث عن فساد التحكيم احتراما للحكام الذين يدخلون الملعب كل أسبوع.
كما لن يدلي ريال مدريد بتصريحات علنية احتراما لبرشلونة أيضا، الذي تربطه به علاقة جيدة والذي يرتبط به بأهداف مختلفة، مثل دوري السوبر الأوروبي.
وأشارت "ماركا" إلى أن ريال مدريد يدرك أن الأمور ستبقى كما هي وأن العدالة العادية والرياضية لن تذهب إلى أبعد من ذلك.