تقرير: أنطوان غريزمان يدخل على رادار تعاقدات النصر السعودي
كشف الإعلامي الفرنسي سانتي أونا، عن دخول مسؤولي النصر السعودي في مفاوضات لمعرفة إمكانية ضم أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، للعالمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وينتهي عقد غريزمان مع فريقه أتلتيكو مدريد في 30 من شهر يونيو الجاري.
وقال الصحفي الموثوق بأخباره في سوق انتقالات اللاعبين، اليوم السبت، عبر حسابه على تويتر، إن "مسؤولي النصر السعودي التقوا بممثلي غريزمان لأجل انتقال محتمل، حيث تبلغ قيمة كسر عقد اللاعب الفرنسي 25 مليون يورو".
وارتبط اسم غريزمان بالرحيل في الميركاتو الحالي، حيث قالت التقارير إنه على أعتاب الانتقال إلى باريسي سان جيرمان الفرنسي.
ولكن اللاعب في تصريحات له مؤخرا حسم موقفه، قائلا: "أريد البقاء في أتلتيكو مدريد، أنا سعيد جدا هناك وعائلتي أيضًا، هدفي أيضا الفوز بلقب الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد ومحاولة القيام بشيء مميز في دوري أبطال أوروبا".
ومؤخرا ارتبط نادي النصر السعودي بعدة عدة صفقات عالمية لتلعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومن ضمن أبرز هذه الأسماء، المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، وبروزوفيتش لاعب إنتر ميلان.
يذكر أن غريزمان شارك في إجمالي 48 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي مع أتلتيكو مدريد، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 19 أخرى.
وتبدأ فترة انتقالات صيف 2023 في دوري روشن السعودي، بداية من يوم 1 يوليو 2023، على أن تنتهي في يوم 1 سبتمبر 2023.