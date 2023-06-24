تقرير: أنطوان غريزمان يدخل على رادار تعاقدات النصر السعودي

وارتبط اسم غريزمان بالرحيل في الميركاتو الحالي، حيث قالت التقارير إنه على أعتاب الانتقال إلى باريسي سان جيرمان الفرنسي.

ولكن اللاعب في تصريحات له مؤخرا حسم موقفه، قائلا: "أريد البقاء في أتلتيكو مدريد، أنا سعيد جدا هناك وعائلتي أيضًا، هدفي أيضا الفوز بلقب الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد ومحاولة القيام بشيء مميز في دوري أبطال أوروبا".