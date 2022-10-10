5 شكوك حول ريال مدريد وبرشلونة قبل أيام من الكلاسيكو

تتبقى 6 أيام على مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم الأحد المقبل، في الدوري الإسباني.

وهناك العديد من الشكوك التي يتعين على العملاقين حلها قبل صافرة بداية المبارة، التي يمكن أن تكون نقطة تحول في الليغا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" فهناك خمسة شكوك يتعين حلها قبل الكلاسيكو وهي:

1. الحالة الذهنية لبرشلونة

يعيش برشلونة في موقف غير مريح للغاية، فقبل ستة أيام من اللعب في البرنابيو، يلعب برشلونة، يوم الأربعاء، أمام إنتر ميلان في مباراة مؤثرة في حسابات التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأتي المباراة ضد إنتر ميلان أيضا مع شكوك حول مستوى برشلونة، فبرشلونة حقق فوزين وخسر مرة في آخر ثلاث مباريات لكنه لم يقدم المستوى الجيد.

واعترف تشافي بالمعاناة وقال: "قبل ثلاثة أسابيع كنا نطير، أما الآن فنحن لا نطير"، وفقد المدرب لاعبين مهمين بسبب الإصابات، ويبدو الفريق أكثر ضبابية والنتيجة ضد إنتر ميلان ستؤثر على مزاج الفريق.

2. وضع كوندي

وتساءلت الصحيفة: "هل سيكون جوليس كوندي متاحا في البرنابيو؟ فبرشلونة يحتاج إلى المدافع الفرنسي بشكل عاجل؛ لأنه دونه فقد الفريق مرجعية في الدفاع.

ولم يفز كوندي في المبارزات الفردية فحسب خلال مشاركاته مع برشلونة، بل كان أيضا أساسيا في إخراج الكرة للفريق، وسيصبح وجوده أكثر أهمية عند التفكير في وجود فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد.

3. كيف سيصل بنزيما؟

يتعامل كارلو أنشيلوتي بحذر شديد مع كريم بنزيما، واستبعده من قائمة الميرنغي أمام خيتافي في الليغا يوم السبت، لكن من المتوقع أن يلعب بنزيما ضد برشلونة، على الرغم من أن أنشيلوتي وجد بديلا رائعا يتمثل في رودريغو.

وأصبح الشاب البرازيلي أحد أكثر اللاعبين حسما في بداية الموسم.

4. العد التنازلي لكورتوا

منعت إصابة في العصب الوركي تيبو كورتوا من السفر إلى وارسو لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا، وتحيط الشكوك حول مشاركة الحارس البلجيكي في الكلاسيكو، وفي حال غيابه سيضطر أنشيلوتي للاعتماد على لونين.

5. تأثير ليفاندوفسكي

عانى روبرت ليفاندوفسكي في آخر مباراتين لبرشلونة بعد بداية رائعة للموسم، فقد أصبح أكثر عزلة أمام ريال مايوركا وإنتر ميلان.

وسيحتاج برشلونة؛ هذا الأربعاء، لإضافة ثلاث نقاط في رصيده بدوري أبطال أوروبا في الوقت الذي يعاني فيه ليفاندوفسكي من تراجع مستواه.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن عثمان ديمبيلي، ورافينها، وفيران توريس، وأنسو فاتي لا يمرون بأفضل أوقاتهم أيضا.