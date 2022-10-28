موندو ديبورتيفو: برشلونة لا يفاوض بيكيه وألبا وبوسكيتش على الرحيل في يناير

تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن رغبة برشلونة في التفاوض مع القادة جيرارد بيكيه وجوردي ألبا ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس لإنهاء عقودهم في فترة الانتقالات الشتوية وذلك لفتح المجال أمام التعاقد مع لاعبين جدد.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" ذكرت أن إدارة برشلونة لم تبدأ أي مفاوضات مع القادة الثلاثة لرحيلهم عن الفريق ونفت عقد أي اجتماع حول الموضوع مع اللاعبين أو ممثليهم.

وأكدت الصحيفة أن قوانين اللعب المالي النظيف في رابطة الدوري الإسباني ستستمر في اعتبار اللاعبين جزءا من الفريق حتى نهاية الموسم حتى لو توصل لاتفاق معهم لإنهاء عقودهم بعد النصف الأول لأنه سيستمر في دفع رواتبهم وترى إدارة برشلونة أنه من الأفضل الاستفادة منهم حتى نهاية الموسم.

لكن برشلونة أيضا يواجه مشكلة أخرى فأمام إصابات رونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وحتى الفرنسي جول كوندي اضطر المدرب تشافي هيرنانديز لإشراك جيرارد بيكيه كما شارك جوردي ألبا في عدة لقاءات ويعتبر أيضا المدرب أن سيرجيو بوسكيتس لاعبا أساسيا في خططه.

ويحاول خوان لابورتا رئيس برشلونة من خلال الحوار مع رؤساء الأندية وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني تغيير القوانين بحيث إن كان لدى النادي أموال لتصفية عقود لاعبين فيجب ألا تحتسب في اللعب المالي النظيف في السوق المالي أو تلحق بالفريق الضرر فيما يخص كتلة الرواتب.

ويعمل برشلونة مع الأندية الإسبانية لتغيير القوانين لأن بعضها يتفق معه لكن الوضع والعلاقة معقدة مع رابطة الدوري الإسباني بسبب دوري السوبر الأوروبي والخلافات حول قانون الرياضة حيث يقف الفريق الكتالوني بجانب ريال مدريد ضد رابطة الدوري.