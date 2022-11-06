الظهور الأخير لجيرارد بيكيه في "كامب نو" وتحية خاصة من الجماهير (فيديو)
ودع جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، ناديه وجماهيره، مساء السبت، في ملعب كامب نو على هامش مباراة الفريق ضد ألميريا، في الجولة الثالثة عشر من الليغا، حيث أعلن اللاعب اعتزاله بشكل رسمي عقب هذه المباراة.
وظهرت لافتة كبيرة تحمل كلمة "Sempr3"، وهو تلاعب بالكلمة الأصلية "Sempre" التي تعني "دائما" أو للأبد، بدمج رقم قميص بيكيه معها.
وشهدت تشكيلة برشلونة تواجد جيرارد بيكيه أساسيا في ليلة وداعه للكامب نو، بعدما أعلن اعتزاله الخميس الماضي.
وخلال عملية الإحماء، خرج الفريق كاملا واسم بيكيه مكتوب على قمصانهم، بالإضافة إلى شعار "Sempr3" ذاته على صدور القمصان.
وقامت الجماهير بحمل لافتات تظهر دعمها ومحبتها لبيكيه في ليلته الأخيرة بالملعب.
كما ظهر بيكيه رفقة ابنيه حيث تواجدا معه في الملعب وارتديا قميص برشلونة.
وانضم بيكيه إلى ناشئي النادي الكتالوني قبل ربع قرن، وتم تصعيده إلى فريق تحت 16 عاما في عام 2001.
وفي 2003 ترقى المدافع إلى فريق تحت 19 عاما، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2004.
بعد إعارة في موسم 2006-2007 بين صفوف ريال سرقسطة، عاد بيكيه إلى يونايتد، ثم عاد إلى منزله في صيف 2008.
منذ ذلك اليوم، لم يغادر برشلونة مرة أخرى.
في مانشستر فاز بلقب الدوري الإنجليزي والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا.
أما في كتالونيا، فاز بيكيه بلقب الدوري الإسباني 8 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، والسوبر الإسباني 6 مرات.
على الصعيد القاري نال المدافع المخضرم لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وأيضا كأس العالم للأندية 3 مرات.
أما مع منتخب إسبانيا، فلم يلحق ببداية الثورة في يورو 2008، ولكنه توج بكأس العالم الوحيد في تاريخ البلاد عام 2010، ويورو 2012.
إجمالا خاض بيكيه 666 مباراة مع الأندية، بواقع 615 مع برشلونة، و28 مع مانشستر يونايتد، و23 مع ريال سرقسطة، وبذلك ينهي بيكيه مسيرته في عمر 35 عاما.