الظهور الأخير لجيرارد بيكيه في "كامب نو" وتحية خاصة من الجماهير (فيديو)

ودع جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، ناديه وجماهيره، مساء السبت، في ملعب كامب نو على هامش مباراة الفريق ضد ألميريا، في الجولة الثالثة عشر من الليغا، حيث أعلن اللاعب اعتزاله بشكل رسمي عقب هذه المباراة.

وظهرت لافتة كبيرة تحمل كلمة "Sempr3"، وهو تلاعب بالكلمة الأصلية "Sempre" التي تعني "دائما" أو للأبد، بدمج رقم قميص بيكيه معها.

وشهدت تشكيلة برشلونة تواجد جيرارد بيكيه أساسيا في ليلة وداعه للكامب نو، بعدما أعلن اعتزاله الخميس الماضي.

وخلال عملية الإحماء، خرج الفريق كاملا واسم بيكيه مكتوب على قمصانهم، بالإضافة إلى شعار "Sempr3" ذاته على صدور القمصان.