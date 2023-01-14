زوجة ميسي تتفاعل مع أغنية شاكيرا التي هاجمت فيها بيكيه (صورة)
علقت أنتونيلا روكوزو، زوجة الأرجنتيني ليوينل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، على الأغنية الجديدة التي أصدرتها المطربة الكولومبية شاكيرا، والتي أشار الكثيرون إلى أنها تتهكم من خلالها على حبيبها السابق جيرارد بيكيه، وصديقته الجديدة كلارا تشيا.
وحطمت الأغنية أرقاما قياسية بعدد مشاهدات تجاوزت الـ 71 مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة.
واعتبرت شاكيرا، في أغنيتها، أن بيكيه مثل الشخص الذي تخلى عن سيارة فيراري من أجل سيارة توينغو شعبية رخصية الثمن، أو من ترك ساعة روليكس ثمينة من أجل أخرى من نوع كاسيو، الشعبية رخيصة الثمن.
وتركت أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي تعليقًا برموز تعبيرية نارية أسفل فيديو الأغنية على "إنستغرام"، وهو التعليق الذي نال حتى الآن أكثر من 160.000 إعجاب.
رد بيكيه
ولم يرد بيكيه على شاكيرا صراحةً، ولكنه أعلن بأنه توصل لاتفاق مع علامة "كاسيو" للساعات لرعاية "دوري الملوك"، الذي أطلقه مؤخرا بمشاركة العديد من النجوم السابقين والحاليين، في إشارة إلى تفضيله صديقته الجديدة.
وانفصلت شاكيرا، البالغة 45 عاما، وبيكيه، نجم برشلونة ومانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني السابق، في يونيو من العام الماضي، بعدما قضيا نحو 10 سنوات معا.
وبعد انفصاله عن شاكيرا أعلن بيكيه (35 عاما) علاقة مع الشابة كلاراشيا (23 عاما) التي ظهرت معه في أماكن عامة في أكثر من مناسبة.
وفي نوفمبر، أعلن بيكيه نهاية مفاجئة لمسيرته المكللة بالنجاحات في عالم الساحرة المستديرة، معلنا اعتزاله كرة القدم.
ويدير بيكيه حاليا بطولة "دوري الملوك"، وهي مناسبة تلعب في الصالات المغطاة وتجمع بين كرة القدم والمحتوى الرقمي.