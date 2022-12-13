محكمة إسبانية تبرئ نيمار بعد اتهامات بالفساد خلال انتقاله لبرشلونة

أعلنت محكمة إسبانية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها برأت نجم كرة القدم البرازيلي نيمار و8 آخرين بعد اتهامات "بالغش والفساد" خلال عملية انتقاله من سانتوس إلى برشلونة في 2013.

وتتعلق القضية بشكوى شركة (DIS) البرازيلية للاستثمار، والتي كانت تملك 40 في المئة من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، من أنها خسرت أموالًا في انتقال اللاعب لأن قيمة الصفقة المعلنة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.

ومَثُل نيمار الذي يلعب حاليًا في باريس سان جيرمان و8 أشخاص آخرين أمام المحكمة في أكتوبر الماضي، قبل أن ينال البراءة رفقة والده، وباقي المتهمين.

كما بُرّئ ساندرو روسيل وجوسيب ماريّا بارتوميو رئيسا برشلونة السابقان، وأوديليو رودريغيش رئيس سانتوس السابق، بالإضافة إلى ممثلين آخرين عن الناديين واللاعب.

وبحثت المحكمة في إمكانية وجود فساد بخصوص المبالغ المالية التي انتقل بها نيمار إلى برشلونة، دون أن تصل إلى ما يدينه.