فينيسيوس جونيور يطالب ناتشو بالبقاء في ريال مدريد
أبدى الإسباني ناتشو، مدافع ريال مدريد، سعادته بالفوز الكبير على ليفربول (5-2) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في "آنفيلد"، وقام بنشر صورة على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحتفل رفقة زميله المدافع البرازيلي إيدير ميلتاو بأحد الأهداف، وهو ما استغله زميله النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ليطالبه بالبقاء في الفريق.
وكتب فينيسيوس جونيور تعليقا على الصورة بكلمة: "ابق"، في إشارة لرغبته في تجديد ناتشو لعقده مع ريال مدريد.
المدافع ناتشو الذي شارك في المباراة بديلا للنمساوي دافيد ألابا الذي تعرض للإصابة منذ الدقيقة 27 يبلغ من العمر 33 عاما وهو ابن مدرسة ريال مدريد وينتهي عقده في صيف 2023.
وشارك ناتشو رفقة ريال مدريد في 300 مباراة وسجل 15 هدفا وتوج بـ15 لقبا، كما شارك رفقة منتخب إسبانيا الأول في 22 مباراة وسجل هدفا.
وأشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالمدافع ناتشو، الذي أوقف المصري محمد صلاح بعد مشاركته، ووصف المشكلة التي عانى منها فريقه في البداية فقال: "كانت المشكلة في الجناح الأيسر لأنني طلبت من لوكا مودريتش في الشوط الأول ممارسة المزيد من الضغط على فابينيو وفتحنا ذلك الجناح، مع صعود فينيسيوس جونيور. وفي الشوط الثاني وضعنا فالفيردي هناك وأدى ناتشو بشكل جيد للغاية. لقد استجاب لقراري، كما هو الحال دائمًا، في أي مركز، وسط دفاع أو ظهير، لأنه يتمتع بذكاء دفاعي مثل عدد قليل من اللاعبين الذين رأيتهم. في الشوط الثاني، أصلحنا المشكلة بشكل جيد".
فيما قال ناتشو عن موقفه من التجديد عقب المباراة: "أخبرني النادي أنه إذا أردت البقاء، يمكنني تجديد العقد، لكن لم أقرر ما سأفعله بعد. إنه قرار شخصي وعائلي".
واهتزت شباك ليفربول بخمسة أهداف على أرضه لأول مرة في دوري الأبطال، كما أنها ثالث مرة يستقبل فيها هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة على أرضه بجميع المسابقات هذا القرن.
وهذه هي الهزيمة السادسة في سبع مباريات لليفربول أمام ريال مدريد منها النهائي في 2018 و2022، مع انتظار فريق المدرب يورغن كلوب مباراة الإياب في موسم كارثي له.