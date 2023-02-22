فينيسيوس جونيور يطالب ناتشو بالبقاء في ريال مدريد

أبدى الإسباني ناتشو، مدافع ريال مدريد، سعادته بالفوز الكبير على ليفربول (5-2) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في "آنفيلد"، وقام بنشر صورة على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحتفل رفقة زميله المدافع البرازيلي إيدير ميلتاو بأحد الأهداف، وهو ما استغله زميله النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ليطالبه بالبقاء في الفريق.

وكتب فينيسيوس جونيور تعليقا على الصورة بكلمة: "ابق"، في إشارة لرغبته في تجديد ناتشو لعقده مع ريال مدريد.

المدافع ناتشو الذي شارك في المباراة بديلا للنمساوي دافيد ألابا الذي تعرض للإصابة منذ الدقيقة 27 يبلغ من العمر 33 عاما وهو ابن مدرسة ريال مدريد وينتهي عقده في صيف 2023.

وشارك ناتشو رفقة ريال مدريد في 300 مباراة وسجل 15 هدفا وتوج بـ15 لقبا، كما شارك رفقة منتخب إسبانيا الأول في 22 مباراة وسجل هدفا.