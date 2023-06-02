ليفاندوفسكي: اللعب مع ميسي سهل للغاية.. ورحيل بنزيما سيكون صعبا على ريال مدريد

علق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم نادي برشلونة، على إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى "البلوغرانا" هذا الصيف، متحدثا في الوقت نفسه عن أنباء اقتراب كريم بنزيما من مغادرة ريال مدريد مع ارتباطه بالانتقال لأحد أندية الدوري السعودي.

ومن المنتظر أن يصبح ميسي لاعبا حرا عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الشهر الحالي، وسط ترقب عدة أندية ترغب في ضمه، على رأسها برشلونة، ناديه السابق.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت"، اليوم الجمعة: "علينا الانتظار لنرى ما إذا كان ميسي سيأتي إلى برشلونة، شخصيا أتمنى أن يعود للبارسا".