تشافي: ريال مدريد هو المرشح للفوز في مواجهة الكلاسيكو

رشح تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، نظيره ريال مدريد، للفوز في المواجهة التي تجمع الفريقين، غدا الخميس، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023، الذي سيقام على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء: "نسعى بالطبع للفوز وإظهار شخصيتنا، إنها فرصة للفوز بلقب آخر، هي مباراة نصف نهائي، إضافة إلى أنها مباراة كلاسيكو، ولكن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا، لأنه بطل دوري أبطال أوروبا والليغا، بصرف النظر عن كأس السوبر، فإنهم يواجهوننا في وقت جيد. إنهم المرشح المُفضل".

وأضاف: "سنتعامل مع المباراة بنفس الطريقة كما هو الحال دائمًا ضد ريال مدريد، إنهم منافس صعب، في بعض الأحيان لا يسيطرون عليك ولكن مع انتقال ولمستين يدخلون إلى المرمى، إنهم خصم صعب، المنافسة ستكون مختلفة عن مباراة كأس السوبر. كل شيء سيتقرر في الكامب نو".