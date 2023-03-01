تشافي: ريال مدريد هو المرشح للفوز في مواجهة الكلاسيكو
رشح تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، نظيره ريال مدريد، للفوز في المواجهة التي تجمع الفريقين، غدا الخميس، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023، الذي سيقام على ملعب "سانتياغو برنابيو".
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء: "نسعى بالطبع للفوز وإظهار شخصيتنا، إنها فرصة للفوز بلقب آخر، هي مباراة نصف نهائي، إضافة إلى أنها مباراة كلاسيكو، ولكن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا، لأنه بطل دوري أبطال أوروبا والليغا، بصرف النظر عن كأس السوبر، فإنهم يواجهوننا في وقت جيد. إنهم المرشح المُفضل".
وأضاف: "سنتعامل مع المباراة بنفس الطريقة كما هو الحال دائمًا ضد ريال مدريد، إنهم منافس صعب، في بعض الأحيان لا يسيطرون عليك ولكن مع انتقال ولمستين يدخلون إلى المرمى، إنهم خصم صعب، المنافسة ستكون مختلفة عن مباراة كأس السوبر. كل شيء سيتقرر في الكامب نو".
وتابع: "لقد فازوا بالألقاب مؤخرًا ونحن في طور البناء، لقد تغلبنا عليهم مؤخرًا، لكن ريال مدريد هو الذي سحق ليفربول مؤخرًا كذلك، يجب أن أكون صريحًا، هم المرشحون للفوز بالبطولات هذا الموسم، لكن يمكننا أن نفوز عليهم، لقد أظهرنا ذلك بالفعل خلال كأس السوبر".
وعن كيفية تحضيره للمواجهة في ظل الإصابات العديدة التي ضربت الفريق مؤخرا، أشار: "يجب أن نُدافع ونهاجم جيدًا ونمتلك الكرة، وأن نتحلى بالشخصية، ونقلل الخسائر، هم لديهم لاعبون أقوياء ويستفيدون من تلك الخسائر، عليك أن تلعب بشخصية وأن تستخدم إمكانياتك، كما هو الحال في كأس السوبر".
وشهدت قائمة برشلونة استدعاء جناح الفريق، أنسو فاتي، الذي تدرب بشكل طبيعي في الساعات القليلة الماضية بعد إصابة خفيفة في الركبة، مع غياب بيدري، عثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي لإصابات مختلفة.
وعن كيفية إيقاف خطورة فينيسيوس جونيور، نجم الميرنغي، شدد تشافي: "هو يصنع الفارق، إنه لاعب استثنائي ومُصمم ليكون في ريال مدريد، هو في مستوى عالٍ للغاية ومختلف، من الصعب إيقافه".