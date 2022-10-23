تسريب عقد كيليان مبابي الخرافي.. مكافآت ضخمة للتوقيع والولاء مع كل نافذة انتقالات

ووفقًا للصحيفة، يحصل مبابي، البالغ من العمر 23 عامًا، على 72 مليون يورو بشكل صافٍ كراتب سنوي.

وأضافت أن مبابي حصل على 180 مليون يورو كمكافأة توقيع عقد ويحصل عليها على 3 دفعات.

وأشارت "لوباريزيان" إلى أن مكافأة الولاء ستُدفع لمبابي بعد كل نافذة انتقالات صيفيه، بواقع 70 مليون يورو، ثم 80 مليون يورو،، ثم 90 مليون يورو.

أما صحيفة "ليكيب" فقط ذكرت أن عقد مبابي الجديد لمدة 3 سنوات تخطى ما تقاضاه ليونيل ميسي من برشلونة في عقده الأخير (4 سنوات)، وبذلك أصبح أعلى عقد في التاريخ.

وكانت العديد من التقارير تشير إلى أن مبابي على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد، قبل أن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان في مايو حتى يونيو 2025.

خلاف جديد

وقبل أيام ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مبابي يمكنه أن يدفع الشرط الجزائي في عقده بنفسه؛ للرحيل عن باريس سان جيرمان.

وجاء تقرير الصحيفة بعد حديث عن أن مبابي غير سعيد بالحياة في باريس سان جيرمان، ويقال إن الدولي الفرنسي حريص على الابتعاد عن باريس، في يناير المقبل، بعد خلافات مع إدارة النادي لعدة أسباب، بما في ذلك عدم قدرة النادي على التعاقد مع قلب هجوم جديد في الصيف.

كما أن مبابي لديه علاقة متوترة مع زميله البرازيلي نيمار.

وكانت هناك تقارير عن حملة تشهير أطلقها باريس سان جيرمان، العام 2019، ضد مبابي، والتي إذا ثبتت، يمكن أن تمنح اللاعب الفرصة لإنهاء عقده مع النادي.

رفض مبابي

لكن مبابي رفض هذه التقارير وأعلن أنه "لم يطلب قط مغادرة النادي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مبابي: "أنا سعيد للغاية، لم أطلب المغادرة في يناير"، وأصر على أنه لم يكن "متورطًا بشكل مباشر أو غير مباشر" في الشائعات حول مستقبله.