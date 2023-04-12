ما قصة مفاوضات وكيل غافي مع تشيلسي؟

وأكدت الصحيفة أن "تشيلسي يستهدف استغلال عدم امتلاك غافي عقدا احترافيا مع برشلونة ليضمه مجانًا بنهاية الموسم الجاري".

وأوضحت أن العملية بدأت بالفعل عندما اجتمع ممثلو تشيلسي مع إيفان دي لا بينيا وكيل غافي في مدريد قبل 3 أسابيع.

وأضاف التقرير: "تشيلسي وعد غافي بمكانة مهمة في الفريق، بالإضافة إلى راتب كبير وكذلك مكافأة عالية، حيث إن اللاعب غاضب من برشلونة بسبب الطريقة التي أداروا فيها ملف تسجيله".

وأكدت الصحيفة أن وصول لويس إنريكي المحتمل إلى تدريب تشيلسي حافز آخر للاعب الذي تدرب تحت قيادته في منتخب إسبانيا، وإذا لم يتمكن برشلونة من تسجيله قبل الصيف، يمكنه المغادرة مجانا.

فيما قالت صحيفة "سبورت"، إن "غافي لاعب يعرف شيئًا عن رغبة تشيلسي في ضمه".

وأوضح التقرير، أن "وكيل أعمال اللاعب التقى بالفعل بمسؤولي النادي الإنجليزي للحديث عن مستقبل لويس إنريكي وإمكانية تدريب البلوز، بينما غافي سعيدا للغاية في برشلونة".