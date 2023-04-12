ما قصة مفاوضات وكيل غافي مع تشيلسي؟
تضاربت تقارير الصحف الإسبانية بشأن رغبة نادي تشيلسي في ضم بابلو غافي، لاعب نادي برشلونة، خاصة بعد أزمته الأخيرة وعدم قدرة ناديه على تسجيل عقده.
وكان برشلونة قد أعلن، في سبتمبر الماضي، تجديد عقد غافي حتى يونيو 2026، وبشرط جزائي مليار يورو، ليكون لاعبـا في الفريق الأول، لكن رابطة الدوري الإسباني بقيادة خافيير تيباس رفضت تسجيل العقد.
وأكدت الصحيفة أن "تشيلسي يستهدف استغلال عدم امتلاك غافي عقدا احترافيا مع برشلونة ليضمه مجانًا بنهاية الموسم الجاري".
وأوضحت أن العملية بدأت بالفعل عندما اجتمع ممثلو تشيلسي مع إيفان دي لا بينيا وكيل غافي في مدريد قبل 3 أسابيع.
وأضاف التقرير: "تشيلسي وعد غافي بمكانة مهمة في الفريق، بالإضافة إلى راتب كبير وكذلك مكافأة عالية، حيث إن اللاعب غاضب من برشلونة بسبب الطريقة التي أداروا فيها ملف تسجيله".
وأكدت الصحيفة أن وصول لويس إنريكي المحتمل إلى تدريب تشيلسي حافز آخر للاعب الذي تدرب تحت قيادته في منتخب إسبانيا، وإذا لم يتمكن برشلونة من تسجيله قبل الصيف، يمكنه المغادرة مجانا.
فيما قالت صحيفة "سبورت"، إن "غافي لاعب يعرف شيئًا عن رغبة تشيلسي في ضمه".
وأوضح التقرير، أن "وكيل أعمال اللاعب التقى بالفعل بمسؤولي النادي الإنجليزي للحديث عن مستقبل لويس إنريكي وإمكانية تدريب البلوز، بينما غافي سعيدا للغاية في برشلونة".
وعيّن تشيلسي لاعبه ومدربه السابق فرانك لامبارد مدربًا للفريق حتى نهاية الموسم خلفًا لغراهام بوتر.
بينما يعيش برشلونة مأزقًا في قضية غافي، إذ سيتمكّن اللاعب من الرحيل مجانًا إن لم ينجح برشلونة في تخفيض سقف رواتبه بواقع 200 مليون يورو بحلول 30 يونيو المقبل.
غافي، البالغ 18 عامًا، بدأ اللعب مع الفريق الأول لبرشلونة في 2021 تحت قيادة رونالد كومان.
وشارك غافي في 87 مباراة مع برشلونة من وقتها، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 12.
كما انضم غافي إلى منتخب إسبانيا مباشرةً بعد ظهوره مع برشلونة، وخاض حتى اللحظة 19 مباراة مع "لاروخا"، سجل خلالها 3 أهداف، وشارك مع كتيبة لويس إنريكي في دوري الأمم الأوروبية وكأس العالم.