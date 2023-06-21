تقرير: ريال مدريد سيغلق سوق انتقالاته.. وهذه أبرز شروط ضم مبابي
كشفت صحيفة "آس" أن نادي ريال مدريد قرر إغلاق سوق انتقالاته بعد التعاقدات الأخيرة التي أبرمها، بوصول فران غارسيا، وجود بيلينغهام، وإبراهيم دياز، وخوسيلو.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "باستثناء أسباب قاهرة أو فرصة لا تعوض في سوق الانتقالات، لن يكون هناك تعاقدات أخرى لموسم 2023/24"، حيث يجد النادي صعوبة لتحسين الفريق أكثر لتجنب أي مخاطر اقتصادية على مسيرة الفريق".
وأوضحت: "على صعيد الشكل الخططي للموسم المقبل، هجومياً سيتواجد فينيسيوس كجناح أيسر ورودريغو بجانبه كمهاجم وهمي، بينما سيضاف خوسيلو كمهاجم بالرسم التكتيكي (4-3-3)".
وأشار التقرير: "ريال مدريد سيكون بلا مهاجم يحمل القميص رقم (9) مع رحيل كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي، وخيارات تعويضه بلاعبين مثل هاري كين، نجم توتنهام، أو اسم آخر مستحيلة، إلا إن وصل بسعر مقبول، وهذا صعب جداً، حيث يرى مسؤولو النادي أنهم بذلوا جهدا كبيرا في صفقة بيلينغهام، وأن صفقة أخرى بقيمة وجهد مشابهين ستسبب خللاً في التوازن الاقتصادي للنادي".
مبابي
وأوضحت الصحيفة أن "فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سيعود لتعزيز الفريق بقوة في الصيف المقبل، والهدف واضح جداً، وهو ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان".
وأبرز التقرير: "النجم الفرنسي سيصل لريال مدريد لكن بشروط، قدومه مجاناً ودون مكافأة انتقال، وأن يعلن رغبته علنا بالتوقيع مع الميرنغي".
ويرتبط مبابي بعقد مع باريس حتى صيف 2024، مع بند بإمكانية التمديد لموسم آخر، بشرط موافقة اللاعب، لكن الدولي الفرنسي أخبر باريس بعدم الرغبة في تفعيل بند التمديد حتى 2025.
يذكر أنه بنهاية الموسم المنقضي، رحل 4 مهاجمين عن ريال مدريد، يأتي على رأسهم كريم بنزيما، بجانب ماركو أسينسيو وماريانو دياز وإيدن هازارد.
في المقابل أبرم الريال 4 صفقات، 2 منها في الهجوم، باستعارة خوسيه لويس ماتو "خوسيلو" من إسبانيول، وإعادة إبراهيم دياز الذي كان معارا إلى ميلان، بجانب صفقة دفاعية بالتعاقد مع فران غارسيا، وواحدة في خط الوسط بضم جود بيلينغهام.