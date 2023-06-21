تقرير: ريال مدريد سيغلق سوق انتقالاته.. وهذه أبرز شروط ضم مبابي

كشفت صحيفة "آس" أن نادي ريال مدريد قرر إغلاق سوق انتقالاته بعد التعاقدات الأخيرة التي أبرمها، بوصول فران غارسيا، وجود بيلينغهام، وإبراهيم دياز، وخوسيلو.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "باستثناء أسباب قاهرة أو فرصة لا تعوض في سوق الانتقالات، لن يكون هناك تعاقدات أخرى لموسم 2023/24"، حيث يجد النادي صعوبة لتحسين الفريق أكثر لتجنب أي مخاطر اقتصادية على مسيرة الفريق".

وأوضحت: "على صعيد الشكل الخططي للموسم المقبل، هجومياً سيتواجد فينيسيوس كجناح أيسر ورودريغو بجانبه كمهاجم وهمي، بينما سيضاف خوسيلو كمهاجم بالرسم التكتيكي (4-3-3)".