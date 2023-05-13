تشافي: مستعدون بنسبة 200% لحسم اللقب أمام إسبانيول.. وبوسكيتس اتخذ قرارا جيدا
تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن استعدادات فريقه لمواجهة إسبانيول، غدًا الأحد، في ديربي كتالونيا، معلقا في الوقت نفسه على قرار سيرجيو بوسكيتس بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.
ويصطدم فريق برشلونة بنظيره إسبانيول على ملعب "باور8" ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني، وفي حالة فوزه سيتوّج رسميًا بلقب الليغا.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم السبت: "مستعدون بنسبة 200%، غدًا فرصتنا لحسم لقب الدوري، سنواجه فريقًا قويًا وشرسًا، وبالنسبة لي متفاجئ للغاية بشأن ترتيب إسبانيول وصراعه على البقاء".
وأوضح: "عثمان ديمبلي جاهز ويمكنه المشاركة أساسيًا، سنتخذ القرار غدًا بشأن ذلك، لكنه لا يعاني الآن من أي شيء، تدرب معنا بشكل جيد، وجميع اللاعبين في جاهزية تامة".
وتابع: "الجميع يعرفون رأيي فيما يخص القيام بممر شرفي، هو عمل محترم للفائز، لقد فعلنا ذلك مع ريال بيتيس، وكذلك عندما وقفنا في ممر شرفي لريال مدريد عندما كنت لاعبًا، بالنسبة لي سأفعل ذلك دائمًا، ولكن الأمر ليس بالأهمية التي تؤثر علينا، نحن نركز على أن ننجز كل شيء غدًا في مواجهة إسبانيول".
رحيل بوسكيتس
وعن اتخاذ سيرجيو بوسكيتس قرارا رسميا بالرحيل عن الفريق، أشار تشافي: "أحترم قرار بوسكيتس وأتمنى له التوفيق.. أعتقد أن سيرجيو اتخذ قرارًا جيدًا. رحيله يؤلمنا لكنه يغادر في وقت رائع".
وأضاف: "بوسكيتس كان صديقًا رائعًا. إنه أذكى لاعب لعبت معه على الإطلاق. لقد كان ممتازًا في كل شيء في السلوك وكرة القدم. إنه أفضل لاعب محور رأيته في حياتي".
وأردف: "عندما يغادر بوسكيتس هناك دائمًا أحاديث عن خط الوسط الذي كان فيه معا إلى جانب إنييستا.. نحن حاليًا نعمل من أجل عصر آخر قادم".
واستطرد: "آمل أن يتمكن لاعبون مثل غافي، أو بيدري من التفوق علينا. هذه هي الرياضة والحياة. هناك مجموعة جيدة جدًا، ونأمل أن يسيروا على خطى بوسكيتس".