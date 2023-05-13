تشافي: مستعدون بنسبة 200% لحسم اللقب أمام إسبانيول.. وبوسكيتس اتخذ قرارا جيدا

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن استعدادات فريقه لمواجهة إسبانيول، غدًا الأحد، في ديربي كتالونيا، معلقا في الوقت نفسه على قرار سيرجيو بوسكيتس بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

ويصطدم فريق برشلونة بنظيره إسبانيول على ملعب "باور8" ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني، وفي حالة فوزه سيتوّج رسميًا بلقب الليغا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم السبت: "مستعدون بنسبة 200%، غدًا فرصتنا لحسم لقب الدوري، سنواجه فريقًا قويًا وشرسًا، وبالنسبة لي متفاجئ للغاية بشأن ترتيب إسبانيول وصراعه على البقاء".