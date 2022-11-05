متى يترشح بيكيه لرئاسة برشلونة؟

ووفقا لخافي ميغيل فإن بيكيه سيحول الصافرات إلى تشجيع وسيبدأ طريقه للرئاسة في 2026.

وأشار إلى أن تشافي تخلص من قائد "منزعج" ويمتلك القدرة على إجراء تعاقد جديد، في حين أن برشلونة تخلص من 15 مليون من الرواتب في الشتاء.

ومن المقرر أن يودع جمهور الكامب نو اليوم السبت بيكيه، وذكرت صحيفة "سبورت" أنه تم تحضير فيديو الوداع، واشتمل على صوره لبيكيه وهو صغير وصور أسرته.