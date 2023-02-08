من هو نينو نجم أتلتيكو الذي وقع عقدا يمنعه من الانتقال إلى ريال مدريد؟

انتهى الاتفاق بين الجارين أتلتيكو وريال مدريد بشأن عدم التعاقد مع لاعبين صغار بضم ريال مدريد الناشئ خيسوس فورتيا في الصيف الماضي، ردا على محاولات من جاره التعاقد مع لاعبين من الأكاديمية.

واعتبر لاعبو الأكاديميات صراعا دائما بين الجارين في السابق، حيث خطف كل فريق لاعبين من الفريق الآخر وهو ما اضطرهم في الأخير إلى هدنة غير موقعة واتفاق بين الناديين يقضي بعدم خطف أي لاعب دون موافقة الفريق الآخر.