من هو نينو نجم أتلتيكو الذي وقع عقدا يمنعه من الانتقال إلى ريال مدريد؟
انتهى الاتفاق بين الجارين أتلتيكو وريال مدريد بشأن عدم التعاقد مع لاعبين صغار بضم ريال مدريد الناشئ خيسوس فورتيا في الصيف الماضي، ردا على محاولات من جاره التعاقد مع لاعبين من الأكاديمية.
واعتبر لاعبو الأكاديميات صراعا دائما بين الجارين في السابق، حيث خطف كل فريق لاعبين من الفريق الآخر وهو ما اضطرهم في الأخير إلى هدنة غير موقعة واتفاق بين الناديين يقضي بعدم خطف أي لاعب دون موافقة الفريق الآخر.
وبسبب نهاية الاتفاق حصن أتلتيكو مدريد مهاجمه الشاب أدريان نينو، البالغ 18 عاما، بعقد احترافي يمنعه من الانتقال لريال مدريد ضمن بنوده ليحصنه من أطماع جاره تجاه لاعب دولي إسباني شاب وهداف مميز.
ويتألق أدريان نينو رفقة فريق الشباب الأول لأتلتيكو مدريد والذي يدربه أسطورة النادي فيرناندو توريس ويعتبره الفريق خليفته في المستقبل لما يحققه من أرقام مميزة في البطولة المحلية للشباب وفي دوري أبطال أوروبا للشباب.
ففي الدوري الأول لبطولة تحت 19 سنة، والذي يتصدر شباب ريال مدريد المجموعة الخامسة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، سجل أدريان نينو 18 هدفا في 18 مباراة وهو هداف المسابقة، بينما في دوري أبطال أوروبا للشباب سجل 7 أهداف في 6 مباريات.
وسجل أدريان نينو 28 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم، منها 6 ثنائيات وهاتريك واحد، تجعله أحد أبرز المهاجمين في فئة الشباب في إسبانيا ويلعب للمنتخب الإسباني تحت 19 عاما.
واستفاد المهاجم الشاب من التدريب تحت قيادة المهاجم الأسطوري لأتلتيكو مدريد وهدافه التاريخي فيرناندو توريس، الذي يقدم له نصائح ليتواجد في المكان المناسب لتسجيل الأهداف وتطوير إمكانياته ليكون أفضل في المستقبل.
وبسب أرقامه المميزة كان أتلتيكو مدريد يخشى من أطماع ريال مدريد الذي كان يراقبه، ولذلك حصنه بعقد يمنعه من الرحيل للجار والغريم ويضمن بقاء موهبة يتنبأ لها أن تكون خليفة لفيرناندو توريس في المستقبل.