ظهر رفقة بوسيكيتس وجوردي ألبا.. من هو الساحر الإسباني أنطونيو دياز؟

فمن هو أنطونيو دياز الساحر والمشعوذ الإسباني؟

أنطونيو دياز كاسكاغوسا، ولد في برشلونة سنة 1986، ومعروف باسمه المسرحي El Mago Pop، وهو ساحر ومخادع إسباني شهير.

ويعتبر أنطونيو دياز أول مخادع أوروبي لديه برنامج تلفزيوني فردي يبث في 150 دولة عبر قناة ديسكفري (المكسيك، الأرجنتين، أوروغواي، تشيلي، الإكوادور، الولايات المتحدة، فنزويلا، بوليفيا، إيطاليا، فرنسا).

وأذهل بعروضه وألعابه السحرية مشاهير مثل ستيفن هوكينغ ونيمار وفيكتوريا بيكهام وكارلوس سليم ونيك ماسون وزين الدين زيدان وأنطونيو بانديراس، وأغلبهم حضروا عروضه على المسارح الإسبانية والأوروبية والعالمية.

وبدأ أنطونيو دياز في تقديم عروضه في المسارح بجميع أنحاء إسبانيا في سن السابعة عشرة، بعد عدة عروض (أحلام، ليلة أبوزي، قصة مذهلة للسيد سنو)، ابتكر The Great Illusion، وهو المشهد الذي جعله مشهوراً.

وما بين عامي 2017 و2018 أصبح الفنان الذي يبيع أكبر عدد من التذاكر في إسبانيا، والأكثر ربحًا في أوروبا.