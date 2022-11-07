ظهر رفقة بوسيكيتس وجوردي ألبا.. من هو الساحر الإسباني أنطونيو دياز؟
نشر الثنائي سيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة، وزميله المدافع جوردي ألبا، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي صورة رفقة المشعوذ والساحر الإسباني الشهير أنطونيو دياز، وخلالها قاما بمنحه قميصا لبرشلونة، وهو ما طرح التساؤلات بشأن تواجدهما مع الساحر الشهير في الصورة.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها نجوم برشلونة رفقة الساحر والمشعوذ أنطونيو دياز، فقد سبق أن حضروا عدة عروض له في برشلونة وحصلوا على صور رفقته، ومن بينهم النجم السابق وأسطورة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز وعدة لاعبين.
فمن هو أنطونيو دياز الساحر والمشعوذ الإسباني؟
أنطونيو دياز كاسكاغوسا، ولد في برشلونة سنة 1986، ومعروف باسمه المسرحي El Mago Pop، وهو ساحر ومخادع إسباني شهير.
ويعتبر أنطونيو دياز أول مخادع أوروبي لديه برنامج تلفزيوني فردي يبث في 150 دولة عبر قناة ديسكفري (المكسيك، الأرجنتين، أوروغواي، تشيلي، الإكوادور، الولايات المتحدة، فنزويلا، بوليفيا، إيطاليا، فرنسا).
وأذهل بعروضه وألعابه السحرية مشاهير مثل ستيفن هوكينغ ونيمار وفيكتوريا بيكهام وكارلوس سليم ونيك ماسون وزين الدين زيدان وأنطونيو بانديراس، وأغلبهم حضروا عروضه على المسارح الإسبانية والأوروبية والعالمية.
وبدأ أنطونيو دياز في تقديم عروضه في المسارح بجميع أنحاء إسبانيا في سن السابعة عشرة، بعد عدة عروض (أحلام، ليلة أبوزي، قصة مذهلة للسيد سنو)، ابتكر The Great Illusion، وهو المشهد الذي جعله مشهوراً.
وما بين عامي 2017 و2018 أصبح الفنان الذي يبيع أكبر عدد من التذاكر في إسبانيا، والأكثر ربحًا في أوروبا.
منذ عام 2016، أصبح الفنان الأكثر ربحًا في إسبانيا وأوروبا، حيث جمع أكثر من 250 مليون يورو.
وبعد توقف عروضه بسبب فيروس كورونا في 2020 عاد El Mago Pop لعرض مسرحه Victoria مرة أخرى منذ سبتمبر 2020 بعد رفع القيود الصحية محطماً أرقام المبيعات القياسية وأصبح أكثر العروض نجاحًا والأكثر مشاهدة حول العالم.
وفي فبراير 2022، حقق رقما قياسا في عرضه بلغ 2 مليون زائر.