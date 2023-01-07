كل ما تريد معرفته عن فريق سبتة منافس برشلونة في كأس ملك إسبانيا

أوقعت قرعة دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا برشلونة، الأكثر نجاحا في البطولة، في مواجهة نادي سبتة، المنافس في الدرجة الثالثة، والذي سيستضيف المواجهة على ملعب " ألفونسو موروب البلدي" في أحد أيام 17 أو 18 أو 19 يناير/كانون الثاني الحالي.

وكان محمد شايب، نائب رئيس مدينة سبتة، أحد أبطال مراسم إجراء القرعة التي أقيمت اليوم السبت في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في لاس روزاس.

وشارك شايب في سحب القرعة، حيث قال خلال المراسم إن "التواجد في القرعة كان بمثابة جائزة".

وزيارة برشلونة إلى مدينة سبتة ستكون الثالثة لمواجهة فريقها، حيث سبق لهم القيام بذلك في عامي 2001 و2010.

لكن لا يمكن لبرشلونة السفر إلى سبتة سوى بالبحر أو عن طريق السفر لمدينة طنجة المغربية ثم الذهاب لسبتة عن طريق الحافلة نظرا لعدم وجود مطار بالمدينة الصغيرة.

وتم إبلاغ برشلونة من أنه "لا يمكنه الذهاب إلى المدينة عن طريق البر" ، مما يدل على أن الكثيرين قد اضطروا بالتأكيد إلى النظر إلى الخريطة ليدركوا أنه يوجد بين قادش وسبتة مضيق جبل طارق.

ورغم عدم وجود مطار في سبتة لكنه يوجد مهبط طائرات مروحية حيث هبط برشلونة هناك في عام 2010 عبر طائرة مروحية.

ويمكن الوصول أيضا إلى سبتة عبر المغرب وهو ما يحدث دائمًا مع زيادة السياحة في المغرب حيث أصبح الأمر أسهل بكثير نظرًا لوجود المزيد من الرحلات الجوية إلى كل من مدينتي طنجة وتطوان، حيث غادر ريال سوسيداد وإلتشي إلى المدينة بهذه الطريقة.