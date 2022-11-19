بـ137 لاعبًا.. كأس العالم 2022 يشهد ارتفاعًا في ظاهرة تجنيس اللاعبين

باتت العولمة ظاهرة لا يمكن إيقافها، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر ليست غريبة عن ذلك، فقد زاد عدد اللاعبين المجنسين من 77 في مونديال جنوب أفريقيا 2010 و85 في البرازيل 2014 و82 في روسيا 2018 قفز العدد في قطر 2022 إلى 137 لاعبًا سيلعبون لبلد آخر غير البلد الذي ولدوا فيه.

وتشارك منتخبات: الأرجنتين، والبرازيل، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية، فقط في البطولة التي تنطلق، يوم الأحد، بلاعبين ولدوا على أراضيها بالفعل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير مطول عن هذا الأمر، إنه ليس جديدًا، حيث بلغت الولايات المتحدة قبل النهائي من النسخة الأولى في 1930 بخمسة إسكتلنديين في صفوفها، بل إن أتيليو ديماريا، ولويس مونتي، خسرا نهائي 1930 باللعب مع الأرجنتين، وفازا بنهائي 1934 مع إيطاليا.

وهناك حقيقة مثيرة للإعجاب، حيث إن 55 من أصل 130 لاعبًا ضمن المنتخبات الأفريقية ما يمثل 42.3%، ولدوا بعيدًا عن القارة السمراء بينهم 33 لاعبًا ولدوا في فرنسا، ويتصدر المغرب القائمة بـ 14 لاعبًا ولد في فرنسا.

ويوجد 19 أفريقيًا منتشرين في جميع أنحاء العالم بينهم: أنسو فاتي، وإدواردو كامافينغا، ويوسف موكوكو، وألفونسو ديفيز، ووليام كارفاليو.