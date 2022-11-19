بـ137 لاعبًا.. كأس العالم 2022 يشهد ارتفاعًا في ظاهرة تجنيس اللاعبين
باتت العولمة ظاهرة لا يمكن إيقافها، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر ليست غريبة عن ذلك، فقد زاد عدد اللاعبين المجنسين من 77 في مونديال جنوب أفريقيا 2010 و85 في البرازيل 2014 و82 في روسيا 2018 قفز العدد في قطر 2022 إلى 137 لاعبًا سيلعبون لبلد آخر غير البلد الذي ولدوا فيه.
وتشارك منتخبات: الأرجنتين، والبرازيل، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية، فقط في البطولة التي تنطلق، يوم الأحد، بلاعبين ولدوا على أراضيها بالفعل.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير مطول عن هذا الأمر، إنه ليس جديدًا، حيث بلغت الولايات المتحدة قبل النهائي من النسخة الأولى في 1930 بخمسة إسكتلنديين في صفوفها، بل إن أتيليو ديماريا، ولويس مونتي، خسرا نهائي 1930 باللعب مع الأرجنتين، وفازا بنهائي 1934 مع إيطاليا.
وهناك حقيقة مثيرة للإعجاب، حيث إن 55 من أصل 130 لاعبًا ضمن المنتخبات الأفريقية ما يمثل 42.3%، ولدوا بعيدًا عن القارة السمراء بينهم 33 لاعبًا ولدوا في فرنسا، ويتصدر المغرب القائمة بـ 14 لاعبًا ولد في فرنسا.
ويوجد 19 أفريقيًا منتشرين في جميع أنحاء العالم بينهم: أنسو فاتي، وإدواردو كامافينغا، ويوسف موكوكو، وألفونسو ديفيز، ووليام كارفاليو.
جذور لاعبي إسبانيا
وتشارك إسبانيا في كأس العالم باثنين من اللاعبين من أصحاب أصول غير إسبانية هما إيمريك لابورت وأنسو فاتي، إذ إن قلب دفاع مانشستر سيتي، بطل أوروبا تحت 19 عامًا مع فرنسا لكنه خاض يورو 2020 مع إسبانيا بالفعل.
وتبدو حالة أنسو فاتي أكثر وضوحًا، حيث قال: "النشأة دون والدي كانت صعبة للغاية، لقد جاء إلى إسبانيا لكسب لقمة العيش من أجلنا وبقيت في غينيا بيساو، لم أستطع رؤيته حتى كنت في السابعة من عمري وغادرت بلدي للذهاب إلى إشبيلية، حلمي هو العودة لمساعدة الأطفال وتذكر المكان الذي عشت فيه، ما زلت غير قادر على القيام بذلك".
والحالة المعاكسة لأنسو ولابورت هم الإسبان السبعة الذين يلعبون بعيدًا عن منتخب إسبانيا آخرهم كان إيناكي ويليامز، الذي سيلعب مع غانا.. بينما كان شقيقه نيكو مع إسبانيا.
وفي المقابل سيدافع أشرف حكيمي عن منتخب المغرب بعدما اعترف منذ فترة طويلة بأنه يفضل اللعب لبلد والده وأجداده، قائلًا: "لقد شعرت بذلك منذ الصغر بسبب ثقافتي وأصولي، أشعر أنني مغربيًا، رغم أنني أسباني قليلًا، لقد ولدت وترعرعت في مدريد".
وفي تشكيلة "أسود الأطلس" يرافقه منير المحمدي، وقد اعترف حارس المرمى قبل مواجهة إسبانيا ضمن المجموعة الثانية في مونديال روسيا 2018: "لقد ولدت في مليلية، أشعر أنني إسباني، لكن دمي يسحبني أيضًا".
ولن يكون الشقيقان ويليامز وحدهما في قطر 2022، وسيرافقهما فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش وشقيقه سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش رغم أنهما ولدا في إسبانيا، بينما كانا يتابعان مسيرة والديهما، لاعب كرة القدم السابق نيكولا ميلينكوفيتش، ولاعبة كرة السلة ميلانا سافيتش، وسيلعبان لصربيا في المونديال.
جيريمي سارمينتو
أما جيريمي سارمينتو فكان له خياران آخران واختار الإكوادور، ويقول: "ظل المنتخب الإنجليزي يتصل بي، تمامًا مثل إسبانيا، لكنني كنت أحلم دائمًا بتمثيل بلدي وإسعاد والديّ".
وولد مهاجم برايتون ونشأ في مدريد حتى بلغ السابعة من عمره: "كانت الخطة هي العودة إلى الإكوادور، لكننا بقينا في إسبانيا لأنني بدأت ألعب كرة القدم في هورتاليزا، كان الأمر صعبًا بالنسبة لي، ولم أكن إسبانيًا بالكامل، وكان لديّ دوري الإكوادوري، والأولاد الآخرون لم يرغبوا أبدًا في اللعب معي، لذلك لعبت بنفسي أو مع والدي، كان من الصعب أن نشأتي في مدريد كمهاجر".
الترحيب باللاجئين
إن أكثر القصص عاطفية هي بلا شك المهاجرون الذين اضطروا إلى الفرار من بلادهم بسبب الحروب، إذ يقول ديبيه، والد الكندي ألفونسو ديفيز، عن الحرب الأهلية الليبيرية الثانية: "للبقاء على قيد الحياة كان عليك حمل سلاح ولم أكن مستعدًا، كان السيناريو مروعًا، كان عليك القفز فوق الجثث بحثًا عن الطعام".
بينما قال الكرواتي أنتي بوديمير "بعد أن عشنا الحرب واجهنا صعوبات وكان علينا إيجاد حلول"، وولد مهاجم أوساسونا الإسباني في البوسنة لكنه يلعب مع كرواتيا.
ويعترف إدواردو كامافينغا، نجم ريال مدريد: "جئنا للفرار من الحرب، واضطررنا إلى القتال كثيرًا، وكانت كرة القدم هي طريقتي للهروب"، وولد لاعب ريال مدريد في أنغولا لكنه سيلعب مع فرنسا في المونديال.
هناك أكثر من ذلك بكثير من اللاعبين مثل ميلوش ديجينيك، وأوير مابيل، وديان لوفرين، فروا أيضًا من الحرب أو من مخيم للاجئين.
قمم كأس العالم
وستشهد مرحلة المجموعات في قطر 2022 عدة مواجهات للاعبين ضد موطنهم الأصلي: إمبولو (سويسرا) ضد الكاميرون، ميلان بورغان (كندا) ضد كرواتيا، فيليكوفيتش (صربيا) ضد سويسرا.
كما يمكن لمنتخب المغرب أن يضم 4 بلجيكيين ضد "الشياطين الحمر".
وسيتحدى منتخب ويلز، منتخب "الأسود الثلاثة" بوجود 9 إنجليز في صفوفهم، أما تونس فستواجه فرنسا بعشرة لاعبين ولدوا في فرنسا، حيث يقول المهاجم وهبي الخزري: "إنهم المرشحون للفوز باللقب، لكن نشأنا هنا وعشنا هنا ونلعب في الدوري الفرنسي، ومواجهة فرنسا في كأس العالم حلم".
قطر ومواطنيها
ويخشى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يحذو المضيف، الذي يقل عدد سكانه عن 3 ملايين نسمة، حذو كأس العالم لكرة اليد التي استضافتها في العام 2015، عندما وصل إلى النهائي مع ما يصل إلى 13 شخصًا مجنسا مع وجود فاليرو ريفيرا على مقاعد البدلاء.
ولتجنب التجنيس السريع، طلب "فيفا" من اللاعب إثبات 5 سنوات متتالية على الأقل من اللعب في البلاد، ومع ذلك، فإن قطر هي الدولة التي تجمع بين الأجانب من مختلف البلدان لديها 8 لاعبين مجنسين، وقال بيدرو ميغيل: "أنا برتغالي، لكنني قطري أيضًا، لم أصبح مواطنًا من أجل المال، تعلمت أن أحب البلاد، قطر ستنظم أفضل بطولة كأس عالم في التاريخ".
مجنسون سابقون وحاليون
هناك مجنسون هم من الكلاسيكيات بالفعل مثل لاعب ريال مدريد السابق بيبي، الذي غير انتمائه من البرازيل للبرتغال، أو رحيم سترلينغ الذي قال في 2009: "إذا اتصلت بي جامايكا، فلماذا لا؟"
وإدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي، ولد في فرنسا ولعب مع غينيا بيساو قبل مغادرته إلى السنغال، وأوضح: "كان والدي من هناك وكان مريضًا، قررت أن أمنحه هذه السعادة قبل وفاته".
أوسكار دوارتي، لاعب ليفانتي وإسبانيول سابقًا، يتشرف بكونه أول لاعب ولد في نيكاراغوا يلعب في كأس العالم، لقد فعل ذلك لكن مع كوستاريكا.