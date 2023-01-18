"كريم بنزيما وحده لا يكفي".. "ماركا" تلقي الضوء على أزمة خط هجوم ريال مدريد

ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على أزمة هجوم ريال مدريد بعد العودة من نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث خاض الفريق 5 مباريات وسجل 6 أهداف منها 5 للقائد والهداف الفرنسي كريم بنزيما.

وبعد العودة من نهائيات كأس العالم شارك كريم بنزيما في 4 مباريات، منها اثنتان في الدوري الإسباني ومباراتان في كأس السوبر الإسباني، وسجل 5 أهداف منها 3 أهداف من ضربات الجزاء، وغاب فقط عن مباراة كأس الملك أمام فريق الدرجة الثانية في دوري الاتحاد الإسباني كاسيرينيو، إذ تأهل "الميرنغي" بفضل هدف البرازيلي رودريغو.