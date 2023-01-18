"كريم بنزيما وحده لا يكفي".. "ماركا" تلقي الضوء على أزمة خط هجوم ريال مدريد
ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على أزمة هجوم ريال مدريد بعد العودة من نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث خاض الفريق 5 مباريات وسجل 6 أهداف منها 5 للقائد والهداف الفرنسي كريم بنزيما.
وبعد العودة من نهائيات كأس العالم شارك كريم بنزيما في 4 مباريات، منها اثنتان في الدوري الإسباني ومباراتان في كأس السوبر الإسباني، وسجل 5 أهداف منها 3 أهداف من ضربات الجزاء، وغاب فقط عن مباراة كأس الملك أمام فريق الدرجة الثانية في دوري الاتحاد الإسباني كاسيرينيو، إذ تأهل "الميرنغي" بفضل هدف البرازيلي رودريغو.
واعتبرت الصحيفة أن الشيء الإيجابي الوحيد بعد العودة من كأس العالم هو مستوى كريم بنزيما، الذي استعاد جزءًا من أفضل مستوياته وضاعف تقريبًا عدد أهدافه هذا الموسم ليصل إلى 11 هدفًا، منها 6 قبل التوقف، علمًا أنه سجل الموسم الماضي 44 هدفًا في كل المسابقات.
وفي الفترة الأولى قبل كأس العالم، والتي شهدت غياب بنزيما عن أغلب مباريات الفريق بسبب الإصابات وتراجع مستواه، اعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على عدد من اللاعبين لتعويض النقص الهجومي.
وكان البرازيلي فينيسيوس جونيور أبرز مهاجمي ريال مدريد برصيد 10 أهداف وخلفه الأوروغوياني فيدي فالفيردي برصيد 8 أهداف، والبرازيلي رودريغو بـ7 أهداف والكرواتي لوكا مودريتش الذي سجل 5 أهداف، فيما سجل المدافع البرازيلي ميليتاو والجناح الإسباني ماركو أسينسيو 3 أهداف، وسجل هدفين كل من لوكاس فاسكيز والألماني أنتوني روديغر، وسجل كل من البلجيكي إيدين هازارد والألماني توني كروس هدفا.
وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يحتاج لاستعادة فاعلية كل لاعبيه في الجزء الثاني من الموسم، لكون النجم الفرنسي كريم بنزيما وحده لا يكفي لتحقيق الانتصارات واستعادة الثقة والمنافسة على الألقاب بقوة.