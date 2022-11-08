إشبيلية يصدر بيانا شديد اللهجة ضد "تيفو" جماهير ريال بيتيس في "ديربي الأندلس"

أصدر فريق إشبيلية بيانا ندد من خلاله بـ"تيفو" جماهير ريال بيتيس خلال لقاء الديربي الذي احتضنه ملعب بينتو فيامارين، الأحد الماضي، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإسباني؛ بسبب تحريضه على العنف والدعوة له.

وجاء في البيان: "يعلن نادي إشبيلية أنه سيدين أمام لجنة الدولة لمناهضة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة التيفو الذي تم تقديمه يوم الأحد الماضي في المدرجات الجنوبية لملعب بينيتو فيامارين خلال الجولة السابقة في الديربي الكبير ضد ريال بيتيس؛ من أجل فهم أنه لا يحرض على العنف فحسب، بل يدافع عنه أيضًا، ويقلل من أهمية الأحداث الخطيرة التي حدثت في الديربي السابق الذي أقيم على الملعب المذكور خلال مباراة الكأس بين الفريقين، في 15 يناير".