أنشيلوتي عن تلقي بنزيما ومودريتش عروضا من السعودية: أساطير ريال مدريد يجب أن يعتزلوا في ريال مدريد (فيديو)
رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على التقارير التي تربط الثنائي لوكا مودريتش وكريم بنزيما، لاعبي الفريق، بالرحيل إلى الدوري السعودي، في الموسم المقبل.
وكانت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، قالت في تقرير لها، إن الحكومة السعودية قد تواصلت مع كريم بنزيما ومودريتش بجانب سيرجيو راموس، نجم باريس سان جيرمان الحالي، وعرضت عليهم 30 مليون يورو كراتب صافٍ سنويًا دون الضرائب، بالإضافة لإمكانية اختيارهم النادي الذين يفضلونه.
وأوضحت أنه بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، وذهابه إلى نادي النصر السعودي، فإن رؤية المملكة العربية السعودية تتمثل في استقدام نجوم آخرين لتعزيز الملف المقدم لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع مصر واليونان.
وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، قبل مواجهة فالنسيا: "لا أريد لمودريتش أو بنزيما أن يأتيا لمكتبي طلبا للنصيحة بسبب هذه العروض، أساطير ريال مدريد يجب أن يعتزلوا في ريال مدريد، إنهما أسطورتان".
وتحدث أنشيلوتي عن سوق الانتقالات والأسعار المرتفعة للاعبين في الدوري الإنجليزي مقارنة بالليغا، قائلا: "نعلم جميعا أن حقوق التلفزيون للدوري الإنجليزي مرتفعة للغاية، لكنني لا أعتقد أن هذا سينهي القدرة التنافسية الموجودة في أوروبا، من الواضح أن البريميرليغ سيكون أكثر تنافسية ومتعة".
وعن دخول النادي في منافسات لضم لاعبين في الميركاتو الشتوي، أشار: "لم نذهب لأننا لسنا في حاجة إلى لاعبين حاليا، إذا كنت تخطط جيدا فلن تحتاج إلى الدخول إلى السوق، إذا دخلت فهذا يعني أحياناً أن شيئاً ما قد حدث، وأعتقد بأنه لم يكن هُناك شيء ضروري للقيام بهذه الخطوة".
ويستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" غدا مباراة ريال مدريد وفالنسيا، المؤجلة من منافسات الجولة 17.
ريال مدريد يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة.
بينما يحتل فالنسيا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث حصد 20 نقطة فقط منذ بداية الموسم وحتى الآن، ويعود آخر فوز له إلى نوفمبر من العام الماضي.