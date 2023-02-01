أنشيلوتي عن تلقي بنزيما ومودريتش عروضا من السعودية: أساطير ريال مدريد يجب أن يعتزلوا في ريال مدريد (فيديو)

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على التقارير التي تربط الثنائي لوكا مودريتش وكريم بنزيما، لاعبي الفريق، بالرحيل إلى الدوري السعودي، في الموسم المقبل.

وكانت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، قالت في تقرير لها، إن الحكومة السعودية قد تواصلت مع كريم بنزيما ومودريتش بجانب سيرجيو راموس، نجم باريس سان جيرمان الحالي، وعرضت عليهم 30 مليون يورو كراتب صافٍ سنويًا دون الضرائب، بالإضافة لإمكانية اختيارهم النادي الذين يفضلونه.

وأوضحت أنه بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، وذهابه إلى نادي النصر السعودي، فإن رؤية المملكة العربية السعودية تتمثل في استقدام نجوم آخرين لتعزيز الملف المقدم لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع مصر واليونان.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، قبل مواجهة فالنسيا: "لا أريد لمودريتش أو بنزيما أن يأتيا لمكتبي طلبا للنصيحة بسبب هذه العروض، أساطير ريال مدريد يجب أن يعتزلوا في ريال مدريد، إنهما أسطورتان".