بسبب قراراته.. طرد بيكيه بعد انفعاله على حكم مباراة أوساسونا وبرشلونة (فيديو)

كما قام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء بالفعل لبيكيه بين شوطي المباراة بسبب انفعاله.

وأشارت إذاعة "كوبي" إلى أنه "تم طرد بيكيه بالبطاقة الحمراء في أخر مباراة بمسيرته الكروية، حيث استمر بالاحتجاج على جيل مانزانو داخل النفق".

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية، في وجه روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 31، بسبب تدخله العنيف ضد دافيد غارسيا، ليشهر البطاقة الحمراء في وجه البولندي، ليستكمل الفريق المباراة منقوص العدد.

وبعد مرور 13 جولة، لم يحصل فيها ليفاندوفسكي على أية بطاقة، حصل في مباراة اللية على بطاقتين متتاليتين، ليتلقى الطرد الأول له في الموسم.

وتشير النتيجة حاليا إلى تقدم أوساسونا بهدف دون رد.

وذكرت تقارير أن حكم مباراة برشلونة وأوساسونا، جيل مانزانو، سبق وأن طرد 3 من لاعبي برشلونة: ليونيل ميسي، نيمار، لويس سواريز، بخلاف ليفاندوفسكي.

وتعتبر مواجهة أوساسونا هي الأخيرة لبرشلونة في الدوري قبل انطلاق كأس العالم.

بينما المواجهة المقبلة في الدوري الإسباني ستكون في الجولة 15 من المسابقة يوم 31 من شهر ديسمبر المقبل.

وينفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 13 جولة خاضهم الفريق وبفارق نقطتين عن ريال مدريد.