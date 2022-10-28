أس: ريال مدريد جدد عقد فينيسيوس جونيور حتى 2027
قالت صحيفة "أس" إن المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وقع عقدا جديدا مع بطل الليغا ودوري أبطال أوروبا.
ووفقا للصحيفة فإن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 22 عامًا وقع بالفعل عقده الجديد الذي يبقيه في سانتياغو برنابيو حتى عام 2027.
وأكدت الصحيفة أنه بالفعل تم إغلاق الاتفاق بين الطرفين وتم التوقيع في الصيف الماضي.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن الأرقام، فقد أفادت "أس" أن فينيسيوس كان يحصل على 3 ملايين يورو في الموسم، في حين سيحصل بموجب العقد الجديد على 8 ملايين يورو.
وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد موعد إعلان التجديد لأن هناك إمكانية للإعلان عن تجديد عقد فينيسيوس بشكل فردي، وإمكانية أخرى لإعلان التجديد مع مواطنيه رودريغو وإيدير ميليتاو.
وانضم فينيسيوس لريال مدريد في 2018، مقابل 45 مليون يورو، وبحسب "أس" فإن ريال مدريد اختار منح اللاعب عقدًا وفقًا لوضعه الواعد (بحيث يحصل على 3 ملايين يورو لكل موسم)، وينتهي عقده السابق في يونيو 2024.
ومنذ العام الماضي انفجر أداء فينيسيوس لكنه رغم ذلك لم يشك أبدا من أنه أحد أقل اللاعبين حصولا على الرواتب في ريال مدريد (فقط لونين وفاييخو أقل منه في فاتورة الأجور).
وأوضحت الصحيفة أن فينيسيوس فضل التحدث على الملعب ولذلك قرر ريال مدريد تجديد عقد البرازيلي قبل وصول عروض من أندية أخرى، خاصة باريس سان جيرمان.
وبحسب "أس" فإن مفتاح التجديد كان فينيسيوس نفسه، الذي نقل دائمًا لريال مدريد أن رغبته هي الاستمرار في سانتياغو برنابيو لسنوات عديدة وأنه لن يذهب إلى نادٍ آخر لكسب المزيد من المال.
وذكرت أن فينيسيوس يعلم أنه سيصل إلى عمر 27 عامًا على الأقل في ريال مدريد مع إمكانية تحقيق بعض الإنجازات الفردية وبالتحديد الفوز بجائزتي الكرة الذهبية وThe Best.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن فينيسيوس جونيور سجل 44 هدفا وصنع 48 في 187 مباراة مع ريال مدريد.