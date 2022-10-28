أس: ريال مدريد جدد عقد فينيسيوس جونيور حتى 2027

وانضم فينيسيوس لريال مدريد في 2018، مقابل 45 مليون يورو، وبحسب "أس" فإن ريال مدريد اختار منح اللاعب عقدًا وفقًا لوضعه الواعد (بحيث يحصل على 3 ملايين يورو لكل موسم)، وينتهي عقده السابق في يونيو 2024.

ومنذ العام الماضي انفجر أداء فينيسيوس لكنه رغم ذلك لم يشك أبدا من أنه أحد أقل اللاعبين حصولا على الرواتب في ريال مدريد (فقط لونين وفاييخو أقل منه في فاتورة الأجور).

وأوضحت الصحيفة أن فينيسيوس فضل التحدث على الملعب ولذلك قرر ريال مدريد تجديد عقد البرازيلي قبل وصول عروض من أندية أخرى، خاصة باريس سان جيرمان.

وبحسب "أس" فإن مفتاح التجديد كان فينيسيوس نفسه، الذي نقل دائمًا لريال مدريد أن رغبته هي الاستمرار في سانتياغو برنابيو لسنوات عديدة وأنه لن يذهب إلى نادٍ آخر لكسب المزيد من المال.

وذكرت أن فينيسيوس يعلم أنه سيصل إلى عمر 27 عامًا على الأقل في ريال مدريد مع إمكانية تحقيق بعض الإنجازات الفردية وبالتحديد الفوز بجائزتي الكرة الذهبية وThe Best.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن فينيسيوس جونيور سجل 44 هدفا وصنع 48 في 187 مباراة مع ريال مدريد.