دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يُطيح بتشلسي ويبلغ نصف النهائي.. وميلان يرافقه بالتعادل مع نابولي
اقتنص ريال مدريد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره تشيلسي الإنجليزي، بهدفين دون ردٍ، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل رودريغو هدفي ريال مدريد في المباراة في الدقيقتين 58 و79 من عمر المباراة، وحسم ريال مدريد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بمجموع لقاءي الذهاب والإياب أمام تشيلسي (4-0).
وينتظر ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الفائز من مباراة بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، علمًا بأن الفريق الإنجليزي حسم مواجهة الذهاب بنتيجة (3-0).
ريال مدريد سجل الهدف الأول في الدقيقة 58 من زمن المباراة، بعدما انطلق رودريغو من الجبهة اليمنى بسرعته ومرر كرة عرضية وصلت إلى فينيسيوس الذي روَّض الكرة ومرر كرة إلى رودريغو داخل منطقة العمليات ليسدد كرة قوية إلى داخل الشباك.
وأضاف رودريغو الهدف الثاني للميرنغي في الدقيقة 79 من عمر المباراة، بعدما راوغ فالفيردي مدافع تشيلسي ومرر كرة بينية إلى رودريغو الذي سدد الكرة بسهولة إلى داخل شباك كيبا حارس تشيلسي.
وفي مباراة أخرى، تعادل ميلان مع نظيره نابولي، بهدف لمثله ليصعد إلى نصف النهائي بمجموع الذهاب والإياب (2-1).
أحرز أوليفيه جيرو هدف ميلان في الدقيقة 43، وتعادل فيكتور أوسيمين لنابولي بالدقيقة 93.
وكان ميلان حسم لقاء الذهاب ضد نابولي على ملعب سان سيرو بنتيجة 1-0.
وبالتالي سيواجه ميلان الفائز من مباراة، إنتر ميلان وبنفيكا، والتي انتهت في الذهاب لصالح الإنتر بهدفين نظيفين.
ومن المقرر أن يحتضن ملعب سان سيرو مجريات المباراة النارية التي ستتجمع بين إنتر ميلان وبنفيكا، مساء الأربعاء، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.