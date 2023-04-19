دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يُطيح بتشلسي ويبلغ نصف النهائي.. وميلان يرافقه بالتعادل مع نابولي

اقتنص ريال مدريد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره تشيلسي الإنجليزي، بهدفين دون ردٍ، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل رودريغو هدفي ريال مدريد في المباراة في الدقيقتين 58 و79 من عمر المباراة، وحسم ريال مدريد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بمجموع لقاءي الذهاب والإياب أمام تشيلسي (4-0).

وينتظر ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الفائز من مباراة بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، علمًا بأن الفريق الإنجليزي حسم مواجهة الذهاب بنتيجة (3-0).