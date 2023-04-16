ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقتنص فوزا ثمينا من قادش

اقتنص ريال مدريد فوزا مثيرا على حساب نظيره قادش بنتيجة (2-0)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني، على ملعب "رامون دي كارانزا".

وسجل هدفي الميرنغي في المباراة ناتشو فيرنانديز وماركو أسينسيو في الدقيقتين 72 و76.

ووضع ناتشو الريال بالمقدمة في الدقيقة 72، بتصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء، أسفل يمين الحارس دافيد خيل.