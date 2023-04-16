ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقتنص فوزا ثمينا من قادش
ريال مدريد يعبر قادش
اقتنص ريال مدريد فوزا مثيرا على حساب نظيره قادش بنتيجة (2-0)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني، على ملعب "رامون دي كارانزا".
وسجل هدفي الميرنغي في المباراة ناتشو فيرنانديز وماركو أسينسيو في الدقيقتين 72 و76.
ووضع ناتشو الريال بالمقدمة في الدقيقة 72، بتصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء، أسفل يمين الحارس دافيد خيل.
وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني للميرنغي في الدقيقة 76، إذ تلقى تمريرة من فيدي فالفيردي داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية زاحفة أسفل يمين الحارس.
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد قادش عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.