ريال مدريد يعبر كاسيرينو ويتأهل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

اقتنص ريال مدريد بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من منافسات كأس ملك إسبانيا بعد فوزه، يوم الثلاثاء، على نظيره كاسيرينو، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ32، على ملعب "الأمير فيليب".

هدف فوز ريال مدريد جاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة عن طريق اللاعب رودريغو، بعد تمريرة من داني سيبايوس.

يذكر أن مراسم قرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، لهذا الموسم، ستُقام يوم الجمعة المقبل.