ريال مدريد يعبر كاسيرينو ويتأهل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا
اقتنص ريال مدريد بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من منافسات كأس ملك إسبانيا بعد فوزه، يوم الثلاثاء، على نظيره كاسيرينو، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ32، على ملعب "الأمير فيليب".
هدف فوز ريال مدريد جاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة عن طريق اللاعب رودريغو، بعد تمريرة من داني سيبايوس.
يذكر أن مراسم قرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، لهذا الموسم، ستُقام يوم الجمعة المقبل.
وفي مباريات أخرى، تأهل فريقا فالنسيا وفياريال لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، بعد أن حقق كلاهما الفوز خارج أرضه.
وفاز فالنسيا على مضيفه لانوسيا 3-0، كما فاز فياريال على مضيفه قرطاجنة 5-1.
وعلى ملعب كاميلو كانو الأولمبي، جاءت الأهداف الثلاثة لفالنسيا عن طريق جاستن كلويفرت في الدقيقة الثالثة وإلياكس موريبا في الدقيقة 31 وهوجو دورو في الدقيقة 72.
بينما على ملعب قرطاجونوفا، تقدم بابلو فازكيز بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 39 لكن فياريال رد بخمسة أهداف حملت توقيع أليخاندرو باينا رودريغيز وأرنوت جروينفيلد وخوسيه لويس موراليس وصامويل شوكويزي وإيتيان كابوي في الدقائق 49 و56 و61 و85 و90.
بينما لم يكن تأهل إسبانيول سهلا وسط جماهيره أمام سيلتا فيغو واضطر للجوء لشوطين إضافيين لحسم بطاقة الصعود بنتيجة (3-1).