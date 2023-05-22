تشافي يدعم فينيسيوس.. ويتحدث عن إمكانية عودة ميسي

حرص تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على تقديم الدعم للبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بعد الإساءات العنصرية التي تعرض لها، مساء أمس الأحد، في مواجهة فالنسيا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص لفريقه، اليوم الإثنين، قبل مواجهة بلد الوليد، غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة 36 لليغا: "فينيسيوس إنسان قبل أن يصبح لاعبا لريال مدريد، عليك أن تدافع عن أي إنسان وأنا أستغل منصبي كمدرب لبرشلونة للدفاع عنه".

وأضاف: "للأسف هناك حالات عنصرية، إنه لأمر مخز ومحزن ومؤسف أنه يحدث في عام 2023. لا تهم القمصان ولا اللاعبون ولا الأندية، يجب أن ندينها، يجب أن نقضي على العنصرية بشكل نهائي".

وأردف: "كرة القدم هي الرياضة الوحيدة التي يبدو أن الإهانات فيها طبيعية. هذا لا يحدث في الرياضات الأخرى، لماذا علينا نحن لاعبي كرة القدم أو المدربين أن نتعامل معها؟ يجب أن يتوقف. حان الوقت لنقول كفى".

وأعلن ريال مدريد في بيان أنه تقدم بشكوى للادعاء الإسباني بداعي تعرض لاعبه فينيسيوس جونيور لجريمة كراهية خلال توجيه هتافات عنصرية ضده عند اللعب في ضيافة فالنسيا في ملعب ميستايا، أمس الأحد.