تيباس يحذر برشلونة: الرافعات الاقتصادية لن تنفع الموسم المقبل

حذر خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، برشلونة من أن الرافعات الاقتصادية لن تكون مجدية الموسم المقبل.

وتحدث تيباس عن الوضع المالي لبرشلونة وذكر أن الدخل غير العادي الذي تحقق هذا الموسم مع تفعيل الرافعات الاقتصادية لن يخدم برشلونة الموسم المقبل.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "إذا خرجت من دوري أبطال أوروبا، فسيكون لديك دخل أقل لكن ستتوقف عن دفع المكافآت".

وأضاف: "لن يتغير الوضع كثيرًا، الروافع خدمت برشلونة هذا الموسم ولكن ليس للموسم التالي، يجب عليهم تقليص الرواتب، لا يمكنهم ذلك".

وفي سبتمبر الماضي أشار تيباس رئيس الليغا إلى أنه سيتعين على برشلونة خفض الرواتب إذا كان لا يريد مواجهة مشاكل اللعب النظيف مرة أخرى.

وأكد تيباس أن برشلونة سيواجه تعقيدات ليكون قادرا على تسجيل لاعبين جدد.

كما جدد خافيير تيباس رفضه دوري السوبر الأوروبي وأشار إلى أن المشروع لا يزال لا يحظى بدعم غالبية الدول والأندية الأوروبية.

وقال تيباس: "دوري السوبر الأوروبي هو عبارة عن الكثير من مستحضرات التجميل في ما يتعلق بالإجراءات القضائية في لوكسمبورغ، ولكن إذا تعمقنا علينا أن نتذكر أنه في عام 2021، من بين 630 برلمانيًا في الاتحاد الأوروبي، صوّت 570 ضد دوري السوبر الأوروبي، من بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي".

وفعّل برشلونة 4 رافعات اقتصادية في الصيف وأبرم صفقات مكلفة أبرزها ضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ وجوليس كوندي من إشبيلية.

لكن برشلونة واجه تعقيدات في تسجيل لاعبيه الجدد وخاصة كوندي الذي لم يشارك في أول جولتين في الدوري الإسباني بسبب تأخر تسجيله.