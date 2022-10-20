قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة غلوب سوكر 2022

كشفت اللجنة المنظمة لجوائز غلوب سوكر قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل في 2022.

ويتقدم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد قائمة المرشحين لنيل الجائزة، إلى جانب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وفيما يلي قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب في 2022

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، كاسيميرو (ريال مدريد، مانشستر يونايتد)، تيبو كورتوا (ريال مدريد)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، لويس دياز (ليفربول)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند، مانشستر سيتي)، سيباستيان هالر (بروسيا دورتموند)، شيرو إيموبيلي (لاتسيو)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، هاري كين (توتنهام)، جوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ، برشلونة)، رياض محرز (مانشستر سيتي)، ساديو ماني (ليفربول، بايرن ميونخ)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) لوكا مودريتش (ريال مدريد)، نيمار (باريس سان جيرمان)، كريستوفر نكونكو (لايبزيغ) كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، محمد صلاح (ليفربول)، سون هيونغ مين (توتنهام).

ويتنافس محمد صلاح وكريم بنزيما أيضا على جائزة أفضل لاعب في غلوب سوكر 2022 باختيار الجماهير.

وفيما يلي قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب من غلوب سوكر باختيار الجماهير

كريم بنزيما (ريال مدريد)، تيبو كورتوا (ريال مدريد)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند، مانشستر سيتي)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ، برشلونة)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، محمد صلاح (ليفربول).

ولجائزة أفضل مدرب في 2022 يتنافس كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يورن كلوب مدرب ليفربول، وسيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، وأوناي إيمري مدرب إشبيلية، وسيرجيو كونسيساو مدرب بورتو، وجوزيه مورينيو مدرب روما، وأبيل يريرا مدرب بالميراس. وريناتو غاوتشو مدرب فلامنغو.

وتضم القائمة أيضا لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي، وتشافي مدرب برشلونة، وأوليفر غلاسنر مدرب آينتراخت فرانكفورت، وجوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ، وماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لباريس سان جيرمان، وستيفانو بيولي مدرب ميلان، وآرني سلوت مدرب فينورد روتردام، وجوناتان جيرالديز، والمدربة سارينا ويجمان، والمدربة مارتينا فوس تكلنبورغ، والمدربة سونيا بومباستور.

وفيما يلي قائمة المرشحين لأفضل نادٍ في 2022:

أياكس أمستردام، الهلال السعودي، ريال مدريد، أتلتيكو باراناينسي، بوكا جونيورز، بايرن ميونخ، آينتراخت فرانكفورت، فينورد روتردام، فلامنغو، ليفربول، مانشستر سيتي، ميلان، بالميراس، غلاسكو رينجرز، ريفر بليت، روما، فياريال، الوداد البيضاوي.

وفيما يلي قائمة المرشحين لجائزة أفضل وكيل أعمال في 2022:

ليون أنجل / فرانك تريمبولي، جوناثان بارنيت، خورخي مينديز، رافايلا بيمنتا، بيني زهافي.

وفيما يلي قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدير رياضي في 2022:

مايكل إدواردز / جوليان وارد (ليفربول)، كريستيانو جيونتولي (نابولي)، ريكي ماسارا / باولو مالديني (ميلان)، حسن صالح حميديتش (بايرن ميونخ)، ومايكل زورك (بروسيا دورتموند).

وفيما يلي قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل رئيس في 2022:

خلدون المبارك (مانشستر سيتي) ، بينتو دا كوستا (بورتو)، هربرت هاينر (بايرن ميونخ)، فلورنتينو بيريز (ريال مدريد)، وباولو سكاروني (ميلان).

وأقيمت أول نسخة من جوائز غلوب سوكر عام 2010، وكانت تضم 3 فئات فقط وهي: أفضل وكيل أعمال، أفضل مدير رياضي، وأفضل مسيرة مهنية.

وفي 2011 تم إضافة فئة أفضل لاعب في العالم، وحصل عليها في ذلك الوقت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.