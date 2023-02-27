إصابة ليفاندوفسكي وتأكد غيابه عن مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الكأس

كشفت منصة "ريليفو" الإسبانية عن إصابة قوية تعرض لها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، التي ستبعده عن الملاعب لأكثر من أسبوعين.

وتأكد بذلك غياب النجم البولندي عن قائمة برشلونة في مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الخميس المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وأشارت التقارير إلى أن ليفاندوفسكي سيخضع لاختبارات إضافية يوم الإثنين، لتحديد مدى إصابته، لكن التوقعات الأولية تتحدث عن غيابه لمدة أسبوعين، وهو ما سيجعل المواجهات ضد ريال مدريد في كأس الملك، بالإضافة إلى مواجهات فالنسيا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني معقدة للغاية.

كما قال النادي في بيانه الرسمي: "يعاني ليفاندوفسكي من إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى، وعودته للملاعب ستكون وفقا لوتيرة تعافيه".

ويعد ليفاندوفسكي أبرز أسلحة الفريق الكتالوني هذا الموسم، وهو ما أثبته بقدرته على تسجيل 25 هدفا بمختلف البطولات حتى الآن.

واستطاع ليفاندوفسكي أن يتصدر ترتيب هدافي الليغا في أول مواسمه مع البارسا، إذ سجل حتى الآن 15 هدفا، متقدما بفارق 4 أهداف عن كريم بنزيما.